“مرسيدس” تستدعي 341 ألف سيارة لخلل يهدد باندلاع حريق فيها

تعمل شركة “مرسيدس” الألمانية، على استدعاء نحو 341 ألف سيارة من طرازي “جي أل ايه” و”جي إل إس” اللذين جرى تصنيعهما في الفترة من 2017 إلى 2023 لخلل يهدد بخطر اندلاع حريق فيهما.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية “د ب أ” عن بيان لهيئة ترخيص السيارات الألمانية، قوله، إن هناك خلل في الوصلة الموجودة على قاعدة كابل التوصيل الأرضي 48 فولت، مما يؤدي إلى خطر نشوب حريق.

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وذكر بيان هيئة ترخيص السيارات الألمانية، أنه سيتم فحص الوصلة وإصلاحها إذا استلزم الأمر.

وأشارت ليبلن إلى أن أكثر من 11 ألف سيارة في ألمانيا تأثرت بالخلل، موضحة أن شركة “مرسيدس بنز” لم تعلق بعد.