مصرع 3 أشقاء وجارهم سقطوا في بالوعة صرف صحي بمصر

وقع حادث مأساوي في إحدى قرى مصر، في الساعات الأولى من صباح عيد الفطر، حيث ابتلعت بالوعة صرف صحي أربعة أشخاص، بينهم ثلاثة أشقاء.

الحادث وقع في قرية سنرو التابعة لمركز أبشواي في محافظة الفيوم جنوب غرب مصر.

وتلقت السلطات بلاغات من الأهالي يطالبون بإنقاذ الأشخاص الأربعة الذين سقطوا في البالوعة بالقرية، وانتقلت على الفور إلى موقع الحادث، وتمكنت من انتشال جثث الضحايا الأربعة.

تشير التحريات إلى أن أحد الأشخاص سقط في البالوعة أولاً، وعندما حاول أخوته إنقاذه، سقطا هما أيضًا، ثم حاول جارهم التدخل لإنقاذهم وسقط معهم، ولم يتمكنوا جميعًا من الخروج من البالوعة، مما تسبب في وفاتهم.

تم نقل الجثث إلى مشرحة المستشفى المركزي بسنرو تحت إشراف الجهات المختصة، فيما أمرت النيابة العامة أجهزة الأمن بسرعة إجراء التحقيقات وتحديد سبب فتح البالوعة وعدم تغطيتها جيدًا، واستدعاء المسؤولين للاستجواب.