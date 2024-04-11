هيئة النقل تضبط 2194 مخالفًا بمطارات السعودية في رمضان

أعلنت الهيئة العامة للنقل، عن نتائج الجولات الرقابية على مخالفي نشاط نقل الركاب التي نفذتها خلال شهر رمضان المبارك على مطارات السعودية، للحد من ظاهرة النقل غير المرخص في المطارات.

وأشارت الهيئة العامة للنقل، إلى أن الجولات الرقابية التي نفذتها في شهر رمضان، أسفرت عن رصد 2194 مخالفًا وحجز 1217 مركبة، إضافة إلى رصد 126 مخالفة مكررة.

اقرأ أيضًا: السعودية تستضيف 5 آلاف من خبراء صناعة الطيران في مايو المقبل

وشملت الجولات الرقابية، المطارات الرئيسية في السعودية، وكانت نسبة المخالفين في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة 38%، وفي مطار الملك خالد الدولي بالرياض 30%، وفي مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة 15%، وفي مطار الملك فهد الدولي بالدمام 12%، وأخيرًا في مطار الطائف الدولي 5%.

وأوضحت الهيئة، أن الجولات الرقابية تهدف إلى رفع مستوى الأمان لدى المسافرين، وتنظيم قطاع نقل الركاب بشكل أكثر فعالية، إضافة إلى التشجيع على التعامل مع وسائل النقل المتنوعة والمرخصة لدى الهيئة، مما يضمن تجربة سفر آمنة وموثوقة للجميع.

اقرأ أيضًا: “مرسيدس” تستدعي 341 ألف سيارة لخلل يهدد باندلاع حريق فيها

وأكدت على التزامها بمواصلة عمليات الرقابة في كافة مطارات المملكة، مع استمرارية تطبيق العقوبات المالية التي تصل إلى 5 آلاف ريال، إضافة إلى حجز المركبة مع تحمل المخالف تكاليف الحجز، وذلك بهدف الحد من ظاهرة النقل غير المرخص لضمان سلامة وأمان الركاب.