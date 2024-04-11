“المركزي الأوروبي” يبقي على معدلات الفائدة عند 4.5%

أبقى البنك المركزي الأوروبي، للاجتماع الخامس على التوالي اليوم الخميس، على معدل الفائدة الرئيسي عند 4.5%، مع تزايد التوقعات لخفض معدلات الفائدة في اجتماع شهر يونيو المقبل.

وكان البنك المركزي الأوروبي للدول العشرين التي تستخدم عملة اليورو، رفع معدل الفائدة في سبتمبر عام 2023 عند 4.5%، وهو أعلى مستوى منذ 22 عامًا.

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وعقد البنك المركزي الأوروبي عدة اجتماعات منذ سبتمبر الماضي، وترك معدل الفائدة عند 4.5% دون تغيير في كل اجتماع منذ ذلك الحين.

ومنذ يوليو عام 2022، رفع البنك المركزي الأوروبي، أسعار الفائدة 10 مرات متتالية بهدف السيطرة على التضخم الذي وصل إلى مستويات قياسية في بعض الأوقات.