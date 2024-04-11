“أوبك” تؤكد الحاجة لمراقبة النفط عن كثب وتتوقع نمو الطلب العالمي

أكدت منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” في تقريرها الشهري، الذي صدر اليوم الخميس، بشأن أسواق النفط، على الحاجة لمراقبة النفط عن كثب في الشهور المقبلة لضمان توازن سوقي سليم ومستدام خلال زيادة متوقعة في الطلب.

ونقلت وكالة “بلومبرغ” للأنباء، عن تقرير “أوبك” الشهري، تأكيده على بقاء التوقعات عند نمو الطلب العالمي على النفط العام الجاري، حيث توقعت المنظمة زيادة سنوية تصل إلى 2.7 مليون برميل يوميًا في الربع الثالث من العام الجاري.

وبحسب “بلومبرغ” فإنه في الأيام الأخيرة، قالت مجموعة من الشخصيات الرئيسية في السوق إن استهلاك النفط يبدو أكثر سخونة من المتوقع، مما أثار تحذيرات من وصول سعر النفط الخام إلى 100 دولار هذا الصيف.

وأوضحت “أوبك” أن توقعات الطلب القوي على النفط في أشهر الصيف تستدعي مراقبة دقيقة للسوق، وسط استمرار حالة الضبابية لضمان توازن قوي ومستدام للسوق.