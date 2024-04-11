أفضل وأعظم الدعاء يوم عرفة

يوم عرفة هو يوم من أهم الأيام في السنة الهجرية، وهو اليوم الذي يجتمع فيه الملايين من المسلمين في عرفات على اختلاف مذاهبهم لأداء الحج والتضرع إلى الله بالدعاء والاستغفار، وفي هذا المقال سنتحدث عن دعاء يوم عرفة وأهميته، وكيفية الاحتفال بهذا اليوم العظيم.

أولاً: خير الدعاء دعاء يوم عرفة

دعاء يوم عرفة هو الدعاء الذي يرفعه المسلمون في يوم عرفة، ويتألف من عدة أدعية وأذكار تتضمن التضرع إلى الله بالدعاء والاستغفار، والتوبة من الذنوب والخطايا. ويعتبر هذا الدعاء من أهم الأدعية في الإسلام، حيث يتوجب على المسلمين أداءه في هذا اليوم العظيم.

وقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنَّ أفضل الدعاءِ دعاءُ يوم عرفة، قال: (خيرُ الدُّعاءِ دعاءُ يومِ عرفةَ، وخيرُ ما قلتُ أَنا والنَّبيُّونَ من قبلي: لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وحدَهُ لا شريكَ لَهُ، لَهُ الملكُ ولَهُ الحمدُ وَهوَ على كلِّ شَيءٍ قديرٌ)، فينبغي للمسلم أن يكثر في هذا اليوم المبارك من الدعاء، فيدعو الله -تعالى- بالمأثور عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، ويستحب أن يدعو لنفسه ولأهله، ولقضاء حوائجه، وللمسلمين الأحياء منهم، والأموات.

ومن الأدعية المأثورة الجامعة والطيّبة، التي ينبغي على المسلم أن يحرص على الإكثار منها في يوم عرفة، ما يأتي:

-اللَّهُمَّ لكَ الحَمْدُ أنْتَ قَيِّمُ السَّمَوَاتِ والأرْضِ ومَن فِيهِنَّ، ولَكَ الحَمْدُ لكَ مُلْكُ السَّمَوَاتِ والأرْضِ ومَن فِيهِنَّ، ولَكَ الحَمْدُ أنْتَ نُورُ السَّمَوَاتِ والأرْضِ ومَن فِيهِنَّ، ولَكَ الحَمْدُ أنْتَ مَلِكُ السَّمَوَاتِ والأرْضِ، ولَكَ الحَمْدُ أنْتَ الحَقُّ ووَعْدُكَ الحَقُّ، ولِقَاؤُكَ حَقٌّ، وقَوْلُكَ حَقٌّ، والجَنَّةُ حَقٌّ، والنَّارُ حَقٌّ، والنَّبِيُّونَ حَقٌّ، ومُحَمَّدٌ -صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- حَقٌّ، والسَّاعَةُ حَقٌّ، اللَّهُمَّ لكَ أسْلَمْتُ، وبِكَ آمَنْتُ، وعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، وإلَيْكَ أنَبْتُ، وبِكَ خَاصَمْتُ، وإلَيْكَ حَاكَمْتُ، فَاغْفِرْ لي ما قَدَّمْتُ وما أخَّرْتُ، وما أسْرَرْتُ وما أعْلَنْتُ، أنْتَ المُقَدِّمُ، وأَنْتَ المُؤَخِّرُ، لا إلَهَ إلَّا أنْتَ).

– اللَّهمَّ إنِّي أسأَلُكَ مِن الخيرِ كلِّه عاجلِه، وآجلِه ما علِمْتُ منه وما لَمْ أعلَمْ، وأعوذُ بكَ مِن الشَّرِّ كلِّه عاجلِه، وآجلِه ما علِمْتُ منه وما لَمْ أعلَمْ، اللَّهمَّ إنِّي أسأَلُكَ مِن الخيرِ ما سأَلكَ عبدُك، ونَبيُّكَ وأعوذُ بكَ مِن الشَّرِّ ما عاذ به عبدُك، ونَبيُّكَ وأسأَلُكَ الجنَّةَ وما قرَّب إليها مِن قولٍ وعمَلٍ، وأعوذُ بكَ مِن النَّارِ وما قرَّب إليها مِن قولٍ وعمَلٍ، وأسأَلُكَ أنْ تجعَلَ كلَّ قضاءٍ قضَيْتَه لي خيرًا).

– اللَّهُمَّ أنْتَ رَبِّي لا إلَهَ إلَّا أنْتَ، خَلَقْتَنِي وأنا عَبْدُكَ، وأنا علَى عَهْدِكَ ووَعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ، أعُوذُ بكَ مِن شَرِّ ما صَنَعْتُ، أبُوءُ لكَ بنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، وأَبُوءُ لكَ بذَنْبِي فاغْفِرْ لِي؛ فإنَّه لا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إلَّا أنْتَ).

– رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ).

كما نجد أدعية الأبناء والوالدين في يوم عرفة، وفيما يأتي مجموعة من الأدعية للوالدين والأبناء، ومما يميز ويفضل هذه الأدعية على غيرها، أنها أدعية قرآنية، ويُرجى أن يكون الدعاء بها مستجابًا بإذن الله تعالى:

– رَبِّ ارحَمهُما كَما رَبَّياني صَغيرًا).

– رَبَّنَا اغفِر لي وَلِوالِدَيَّ وَلِلمُؤمِنينَ يَومَ يَقومُ الحِسابُ).

– رَبِّ اجعَلني مُقيمَ الصَّلاةِ وَمِن ذُرِّيَّتي رَبَّنا وَتَقَبَّل دُعاءِ).

– رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ).

– رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا).

– رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ)

ثانيا: أهمية يوم عرفة

يعدُّ يوم عرفة يوماً مشهوداً؛ إذ تشهد الملائكة هذا اليوم، ويشهد النَّاس فيه الحجَّ ومناسكه، وما فيه من خيراتٍ وبركاتٍ تتنزَّل على أهل الموقف في عرفات، وعلى المسلمين جميعهم ممَّن يتعرَّض لبركات الله -تعالى- في ذلك اليوم[12].

تعتبر أهمية يوم عرفة كبيرة في الإسلام، حيث يعتبر هذا اليوم فرصة للتوبة والاستغفار، والتضرع إلى الله بالدعاء والتوسل إليه بالأعمال الصالحة. ويتوجب على المسلمين الاحتفال بهذا اليوم بالصيام والدعاء والاستغفار، والاستغلال الكامل لهذه الفرصة العظيمة للتوبة والإنابة والاستغفار.

كما تتجلى أهمية يوم عرفة في أنه اليوم الذي أتمَّ الله -تعالى- فيه الدِّين وأكمل النِّعمة؛ لقول عُمر بن الخطَّاب -رضي الله عنه- للرَّجل غير المسلم الذي أخبره عن آية في القُرآن؛ أنَّها لو نزلت على قومه لاتخذوا ذلك اليوم عيداً لهم.

قال عمر -رضي الله عنه-: (وَأَيُّ آيَةٍ؟ قالَ: {الْيَومَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ، وَأَتْمَمْتُ علَيْكُم نِعْمَتِي، وَرَضِيتُ لَكُمُ الإسْلَامَ دِينًا}، فَقالَ عُمَرُ: إنِّي لأَعْلَمُ اليومَ الذي نَزَلَتْ فِيهِ، وَالْمَكانَ الذي نَزَلَتْ فِيهِ، نَزَلَتْ علَى رَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ بعَرَفَاتٍ في يَومِ جُمُعَةٍ).

ويعدّ الوقوف بعرفة الركن الأعظم من أركان الحجّ، فقد قال النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم-: (الحجُّ عرفاتٌ، الحجُّ عرفاتٌ، الحجُّ عرفاتٌ. أيامُ مِنى ثلاثٌ فمنْ تعجّلَ في يومينِ فلا إِثْمَ عليهِ ومن تأخّرَ فلا إثْمَ عليهِ، ومن أدركَ عرفةَ قبلَ أن يَطلعَ الفجرُ فقد أدركَ الحجَّ). ومن فاته الوقوف بعرفة؛ فاته الحجّ، وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: “الحجّ عرفة؛ أيّ هو الأصل، والباقي تَبَعٌ”، ونقل ابن قدامة إجماع العلماء على ذلك.

ثالثا: أهمية دعاء يوم عرفة

من أهمية دعاء يوم عرفة هو أنه يعتبر فرصة للتوبة النصوحة والإنابة إلى الله، والاستغفار والتوسل إليه بصالح الأعمال، كما يتوجب على المسلمين في يوم عرفة لغير الحاج الصيام والدعاء والاستغفار، واستغلال هذا اليوم العظيم بكل ما يُقرب إلى الله من الأعمال الصالحة.

كما ويسنُّ في يوم عرفة الإكثار من الدُّعاء، وإظهار الحاجة لله -تعالى-؛ فمن آداب الدُّعاء التي يُرجى بالتزامها استجابته أن يدعو المسلم في الأزمنة الشَّريفة كيوم عرفة، وممَّا جاء في فضل دُعاء يوم عرفة حديث النبيِّ -عليه الصَّلاة والسلام- قال: ( خير الدعاء دعاء يوم عرفة )[17]، وهو عامٌّ لجميع النَّاس؛ سواءً أكان حاجاً أو غير حاجٍّ.

رابعا: ما يجب على المسلمين في يوم عرفة

يجب على المسلمين الالتزام بالأدعية المأثورة في دعاء يوم عرفة، والتي تتضمن الاستغفار والتوبة والتضرع إلى الله بالدعاء والتوسل إليه بصالح الأعمال، ويمكن الالتزام بالأدعية المأثورة من خلال البحث عن الأدعية المناسبة لهذا اليوم في الكتب الإسلامية، أو طريق الاستعانة بالشيوخ والعلماء المتخصصين في هذا المجال.

ويُستحبّ الدُّعاء يوم عرفة؛ إذ إنّه من أوقات الاستجابة، كما أنّ ثوابه أعظم، قال النبيّ -عليه الصلاة والسلام-: (خيرُ الدُّعاءِ دعاءُ يومِ عرفةَ)، كما يُستحبّ الثناء على الله -عزّ وجلّ- قبل الدُّعاء.

ويبدأ الدُّعاء يوم عرفة بعد زوال الشّمس؛ أي بعد أداء الحجّاج لصلاتي الظُّهر والعصر، جَمْعاً وقَصْراً وقت الظُّهر، بأذانٍ واحدٍ وإقامتَين، فيتوجّه الحجاجّ إلى عرفة، ويتقرّبون من الله -سُبحانه- بالدُّعاء، والذِكْر، والتلبية، والدُّعاء بعد حَمْد الله، والصلاة على النبيّ محمّد -صلّى الله عليه وسلّم-، ويستمرّ الحجّاج على ذلك الحال إلى غروب الشّمس.

خامساً: ما يجب على المسلم الالتزام به في يوم عرفة

يجب على المسلمين الالتزام بالصيام في يوم عرفة، وذلك لأنه يعتبر من الأعمال الصالحة التي يحبها الله عز وجل، ويمكن من خلال الصيام تنقية النفس والتقرب إلى الله، والتأكيد على أهمية التوبة والاستغفار.

وقد بيّن الرسول -صلّى الله عليه وسلّم- فَضْل صيام يوم عرفة بقَوْله: (صِيَامُ يَومِ عَرَفَةَ، أَحْتَسِبُ علَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتي قَبْلَهُ، وَالسَّنَةَ الَّتي بَعْدَهُ)، وقال الإمام النوويّ -رحمه الله- مبيّناً المقصود من الحديث النبويّ: “المراد غير الكبائر”، أيّ أنّ الذّنوب التي تُكفّر بصيام يوم عرفة صغائر الذنوب من غير الكبائر. وقال البلقينيّ أيضاً: “الناس أقسام: منهم من لا صغائر له ولا كبائر؛ فصوم عرفة له رفع درجاتٍ، ومن له صغائر فقط، بلا إصرارٍ؛ فهو مكفّرٌ له باجتناب الكبائر، ومن له صغائر مع الإصرار؛ فهي التي تُكفّر بالعمل الصالح؛ كصلاةٍ، وصومٍ، ومن له كبائر وصغائر؛ فالمكفّر له بالعمل الصالح الصغائر فقط، ومن له كبائر فقط؛ يُكفّر عنه بقَدْر ما كان يُكفّر من الصغائر”.

كما ويوجد العديد من الأعمال الصالحة التي يمكن للمسلم القيام بها في بيته إذا لم يتيسر له الحج والوقوف بعرفة، ومنها:

– الصلاة والأذكار: يمكن الصلاة في البيت والبث في الأذكار والأدعية والتسبيحات، وهذا يساعد على الاستغفار والتقرب إلى الله.

– الصدقة: يمكن للمسلم إعطاء الصدقة، حيث يمكن التبرع للفقراء والمحتاجين وتحويل الأموال للمؤسسات الخيرية.

– قراءة القرآن الكريم: يمكن للمسلم قراءة القرآن الكريم في البيت والتدبر في آياته والتفكر في معانيه.

– الاستغفار: يمكن للمسلم الاستغفار في البيت، والتوبة إلى الله من المعاصي والذنوب، والتفكر في نِعم الله عليك.

– الدعاء: يمكن للمسلم الإكثار والإلحاح في الدعاء والتضرع إلى الله، والدعاء للمسلمين.

– الإحسان إلى الناس: يمكن للمسلم الإحسان للناس والاهتمام بالأسرة والجيران والمجتمع بالمساعدة والتعاون والإحسان إليهم.

– الصيام وقد تقدم معنا في هذا المقال.

– التوبة إلى الله.

دعاء يوم عرفة مفاتيح الجنان

دعاء يوم عرفه ابن باز

خير دعاء يوم عرفة

وختاماً على المسلم أن يستغل الفرص التي يمُنّ الله بها عليه، وأن يستغل مواسم الخير ويتعرض لنفحاتها فلعله لا يدركها بعد ذلك.

ويقدم التبرع للايتام من خلال منصة التبرعات الخاصة بالجمعية الخيرية لرعاية الايتام

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