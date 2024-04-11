“البيئة” تنجز كافة أعمال الصيانة والترميم لسد “غالبة” خلال 120 ساعة

نجحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، في إنجازة كافة أعمال الصيانة والترميم لسد “غالبة” بمحافظة تنومة في منطقة عسير أثناء الحالة المطرية المستمرة، خلال 120 ساعة عمل متواصلة، محققة إنجازًا قياسيًا.

وتضرر السد من السيول والأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة، والتي وصفت بالأعلى خلال الأحد عشر عامًا الماضية.

واستجابت فريق التشغيل والصيانة بالوزارة وبفرعها في عسير، بسرعة تسابق الزمن لتدارك الأضرار التي واجهت السد جرّاء الأمطار الغزيرة، ونجحت في تجاوز التحدي ومواصلة العمل دون توقف أثناء الحالة المطرية المستمرة، إلى أن تمت معالجة وصيانة السد واستمرار تصريف السيول، وذلك بدعمٍ مقدّر من قِبل عدد من الجهات ذات العلاقة.

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وأشارت الوزارة، إلى أن الفريق الفني قام بجهود كبيرة لمعالجة الأجزاء المتضررة من السيول بسد غالبة وتحييد خطرها، مشيرة إلى أنه سيتم استكمال أعمال ترميم السد، بعد نهاية الحالة المطرية الحالية، وذلك من خلال مشروع تمت ترسيته لترميمه.

يُشار إلى أن سد غالبة هو سدٌّ ترابي أنشئ في عام 1430هـ بوادي ترج في محافظة تنومة بمنطقة عسير؛ بهدف الاستفادة من حصاد مياه الأمطار، ورفع منسوب المياه بالآبار في الوادي، إلى جانب التحكم في الفيضان، وتبلغ السعة التخزينية للسد 217,730 مترًا مكعبًا، بطول 185 وارتفاع 16 مترًا.

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