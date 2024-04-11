حرس الحدود يواصل ضرباته ضد مهربي المخدرات في عسير وجازان

تواصل الأجهزة الأمنية في السعودية مكافحة المخدرات بكافة أشكالها، ويأتي دور حرس الحدود في مقدمة هذه الجهود، حيث يمثل خط الدفاع الأول ضد تهريب المواد المخدرة عبر الحدود البرية والبحرية والجوية.

ونجحت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر في منطقة جازان، في إحباط تهريب 435 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.

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وفي قطاع العارضة أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود، تهريب 200 كيلوجرام من نبات القات المخدر.

وأشارت، قوات حرس الحدود، إلى أنه جرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

وفي عسير، ألقت دوريات الأفواج الأمنية على مخالفيْن لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية ومواطنين لترويجهم 63 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر وضُبط بحوزتهم أسلحة نارية وذخيرة حية مخبأة في مركبة يقودها أحدهم بمحافظة الريث.

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وأكدت دوريات الأفواج الأمنية، أنه تم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم لجهة الاختصاص.

وفي قطاع الربوعة، قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود على 8 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهم 160 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و999 في بقية مناطق السعودية، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات 995، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.