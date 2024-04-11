مجلس الأمن يدعو إسرائيل للقيام بالمزيد لإدخال المساعدات إلى غزة

أكد مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس، أنه أخذ علمًا بتعهد إسرائيل فتح منافذ إضافية لدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة الذي مزقه الحرب.

ودعا مجلس الأمن، إسرائيل إلى القيام بالمزيد لإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة في ظل الأوضاع الكارثية في القطاع المحاصر، لمواجهة مستوى الاحتياجات في القطاع.

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وكانت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد، أكدت على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لحل الوضع الإنساني في غزة.

وأشارت إلى أن هناك آلاف الأطفال يفقدون حياتهم ويعانون من إعاقات بسبب الأوضاع في غزة، مشددةً على ضرورة التمسك بالأمل والبدء في عملية إعادة البناء والإعمار للبنية التحتية والمنازل والمنشآت.