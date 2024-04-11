“الإذاعة المصرية” توقف التعامل مع القارئ محمد السلكاوي بعد أخطاء فى تلاوة القرآن

أصدرت الإذاعة المصرية، اليوم الخميس، قرارًا وقف التعامل مع القارئ الشيخ محمد السلكاوي، نظرًا لما صدر منه من أخطاء فى تلاوة قرآن فجر اليوم الخميس، وهي ليست المرة الأولى التي يسقط فيها القارئ في أخطاء أثناء تلاوة القرآن.

بدوره، شدد رئيس الإذاعة المصرية محمد نوار، على أنه لا تهاون فى مثل هذه الأخطاء، وحمل القارئ مسؤولية تلك الأخطاء.

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وأشار نوار، إلى أن اللجنة الموحدة للقراء والمبتهلين ستعقد جلسة لاتخاذ إجراءات إقرار عدم صلاحيته ووقف التعامل معه.

وبحسب وسائل إعلام مصرية، أخطأ القارئ 11 مرة أثناء قراءة قرآن الفجر في مدة 4 دقائق، عبر أثير الإذاعة المصرية.

ومن بين الأخطاء التي سقط فيها القارئ السلكاوي، قوله في سورة الأعراف “إصرارهم” بدلاً من (إصرهم)، وحذف حرف الواو في (ٱلَّذِی یَجِدُونَهُ) وفي محاولة لتصويبها سقط مرة أخرى في خطأ جديد وقال: “الذين يجدنه”.

كما أخطأ في قراءة، “ويحل لهم الطيبات” بضم التاء والصواب بالكسر (وَیُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّیِّبَـٰتِ)، وأضاف حرف السين خلال قراءة (وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا) وقالها: “وسيقولون يغفر لنا”