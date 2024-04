أو جي سيمبسون ودّع الدنيا.. بُرّئ من قتل زوجته وصديقها قبل 29 عامًا

توفي نجم كرة القدم الأمريكية السابق أو جيه سيمبسون عن عمر ناهز 76 عامًا بعد صراع مع مرض السرطان.

وسطع نجم سيمبسون في سبعينات القرن الماضي مع فريق بوفالو بيلز، وحقق سلسلة من الأرقام القياسية وقتها، قبل اعتزاله عام 1979.

وتمت تبرئته في محاكمة شهيرة عرفت وقتها بـ”محاكمة القرن” من تهمة قتل زوجته عام 1995، اللذين عثر عليهما مقتولين طعنا بالسكين خارج منزلهما في لوس أنجلوس.

وأعلنت عائلته اليوم الخميس على منصة إكس (تويتر سابقًا) وفاته إثر أصابته بمرض السرطان.

وكتبت عائلته على حسابه عبر منصة “إكس”: “في العاشر من أبريل، توفي والدنا، أورنثال جيمس سيمبسون، في معركته مع السرطان. وكان محاطا بأبنائه وأحفاده”.

On April 10th, our father, Orenthal James Simpson, succumbed to his battle with cancer.

He was surrounded by his children and grandchildren.

During this time of transition, his family asks that you please respect their wishes for privacy and grace.

-The Simpson Family

— O.J. Simpson (@TheRealOJ32) April 11, 2024