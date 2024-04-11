تشكيل مباراة الهلال والاتحاد في نهائي كأس السوبر السعودي

أعلن جورجي جيسوس المدير الفني لفريق الهلال، تشكيل الزعيم لمواجهة الاتحاد في نهائي كأس السوبر السعودي.

ويلتقي الهلال مع نظيره الاتحاد في المباراة التي تقام على ملعب محمد بن زايد، بالإمارات، في نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي.

وكان الهلال نجح في التأهل للدور النهائي بعدما فاز على غريمه النصر بنتيجة 2-1، فيما صعد فريق الاتحاد لذات الدور بعدما تخطى عقبة الوحدة بنفس النتيجة في دور نصف النهائي لبطولة الكأس.

تشكيل الهلال أمام الاتحاد في نهائي السوبر:

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: سعود عبد الحميد، كاليدو كوليبالي، علي البليهي، رينان لودي.

خط الوسط: روبن نيفيز، سيرجي سافيتش، مالكوم، سالم الدوسري، ميشايل.

خط الهجوم: صالح الشهري.

وعلى الجانب الآخر أعلن مارسيلو جاياردو المدير الفني لفريق الاتحاد، عن تشكيل فريقه أمام الهلال في النهائي.

وجاء تشكيل الاتحاد أمام الهلال كالتالي:

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف.

خط الدفاع: مد الله العليان، لويز فيليبي، أحمد حجازي، فواز الصقور.

خط الوسط: فرحة الشمراني، نجولو كانتي، رومارينيو، صالح العمري.

خط الهجوم: عبد الرزاق حمد الله، كريم بنزيما.