الهلال يتقدم على الاتحاد بهدفين في الشوط الأول بنهائي كأس السوبر السعودي

انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة الهلال والاتحاد بتقدم الهلال بهدفين مقابل هدف في نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي.

ويلتقي الهلال مع نظيره الاتحاد في المباراة التي تقام على ملعب محمد بن زايد، بالإمارات، في نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي.

وسجل مالكوم لاعب الهلال هدف الزعيم في شباك الاتحاد في الدقيقة 5، فيما أضاف عبد الرزاق حمد الله هدف التعادل للاتحاد في الدقيقة 21 من زمن اللقاء.

فيما نجح سالم الدوسري لاعب الهلال، في إضافة الهدف الثاني للزعيم في شباك الاتحاد بالدقيقة 44 من زمن الشوط الأول.

جدير بالذكر أن الهلال كان قد نجح في التأهل للدور النهائي بعدما فاز على غريمه النصر بنتيجة 2-1، فيما صعد فريق الاتحاد لذات الدور بعدما تخطى عقبة الوحدة بنفس النتيجة في دور نصف النهائي لبطولة الكأس.