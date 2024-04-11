اكتشاف أثري في بومبي الإيطالية يُجسد “حرب طروادة”

أعلنت السلطات الإيطالية، اليوم الخميس، اكتشاف قاعة طعام في مدينة بومبي، تحتوي على جدران سوداء مزخرفة برسوم تعود إلى ما يقرب من 2000 عام، مستوحاة من حرب طروادة.

تبلغ مساحة القاعة حوالي 15 مترًا في الطول وستة أمتار في العرض، وتحتوي الجدران على لوحات فسيفسائية تعود لعهد الإمبراطور أغسطس، تصور شخصيات ومشاهد تشير إلى استخدام القاعة لإقامة الولائم.

ووفقًا لرئيس متنزه بومبي الأثري، جابريل زوكتريجل، غُطيت الجدران بطبقة سوداء لمنع تأثير الدخان الناتج عن مصابيح الزيت”.

وأضاف: “كانت القاعة مكانًا لتناول العشاء بعد غروب الشمس، وكان لضوء المصابيح الخافت تأثيرًا في جعل الصور تبدو متحركة، خاصة بعد تناول بعض كؤوس نبيذ كامبانيا الجيد”.

يُذكر أن ثوران جبل فيزوف في عام 79 ميلادية أدى إلى غمر بومبي والمناطق المحيطة بها بالرماد، مما أسفر عن مقتل آلاف الرومان، وشهد الموقع جهودًا حثيثة للحفاظ عليه، وتم تمويله بشكل كبير من الاتحاد الأوروبي.

اللوحات المكتشفة حديثًا تصور مواضيع متعلقة بالبطولة والقدر، بما في ذلك قصة حرب طروادة، حيث تصور إحدى اللوحات الجدارية شخصيتين رئيسيتين في هذه القصة، باريس وهيلين، اللذين اندلعت بينهما علاقة عاطفية وشكلت أحد أسباب الصراع.