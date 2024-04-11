مجلس الأمن يطالب بتحقيق “شفاف” في مقتل موظفي “المطبخ العالمي” بغزة

طالب أعضاء مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، بإجراء تحقيق في مقتل 7 من العاملين الإنسانيين مع منظمة “المطبخ المركزي العالمي”، جراء الغارات التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة في الأول من أبريل الجاري.

ووصفوا هذه الهجمات بأنها “مروّعة”، مع ارتفاع عدد العاملين في الإغاثة الذين لقوا حتفهم في غزة إلى 224 على الأقل.

وأشار أعضاء المجلس في بيان صحفي إلى أن إسرائيل أعلنت النتائج الأولية للتحقيق في الحادثة، مؤكدين ضرورة إجراء تحقيق كامل وشفاف وشامل في الحادثة، ونشره علناً بالكامل، مطالبين بضمان الحماية لعاملي الإغاثة والإفراج الفوري عن الرهائن.

كما طالبوا برفع العراقيل التي تُعيق وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة وتوزيعها بدون عوائق، وشددوا على ضرورة تنفيذ القرارات بشكل فوري وكامل ومستدام، بما في ذلك وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن.

وأكدوا دعمهم لجهود إعادة الإعمار والعمل الإنساني في غزة، وإدانة جميع أعمال العنف والإرهاب ضد المدنيين، مقدمين تعازيهم لأسر ضحايا أعضاء فريق المطبخ المركزي العالمي.