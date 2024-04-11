ارتكب 11 خطأ في تلاوة فجر العيد.. من هو القارئ المصري محمد السلكاوي؟

أوقفت الإذاعة المصرية، اليوم، القارئ محمد السلكاوي نظرا لما صدر منه من أخطاء في تلاوة قرآن فجر ثاني أيام عيد الفطر المبارك.

ورصدت وسائل إعلام مصرية أبرز الأخطاء التي وردت في تلاوة السلكاوي لقرآن الفجر، والتي وصلت إلى 11 خطأ، فمن هو محمد السلكاوي؟

ولد الشيخ السلكاوي عام 1959 في قرية سلكا بمحافظة الدقهلية، ويعد أحد أشهر قراء القرآن الكريم المعتمدين من الإذاعة والتلفزيون.

له 3 أبناء، القارئ محمود محمد، والمبتهل أحمد محمد الذي التحق بالإذاعة عام 2016، والقارئ محمد محمد.

ليست المرة الأولى التي يقع فيها القارئ محمد السلكاوي في خطأ خلال قراءته، حيث كانت له وقائع مختلفة.

في ديسمبر 2022، رصد فيديو له يتلو آيات من سورة الشورى ويأتي بحركات لا تليق بكتاب الله عز وجل، وهو ما تسبب في اتخاذ نقابة محفظي وقراء القرآن الكريم قرارات حاسمة تجاهه.

أوقف السلكاوي لمدة عام وتم منعه من الظهور على الهواء في قرآن الجمعة والفجر خلال الفترة من 21 ديسمبر 2022 وحتى 21 ديسمبر 2023.

في 29 ديسمبر2023، نسي السلكاوي آيات من القرآن خلال بث شعائر صلاة الجمعة، وجاء ذلك بحضور مختار جمعة وزير الأوقاف، وشوقي علام مفتي الديار المصرية، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد.

أعلنت الإذاعة المصرية حينها وقفه عن التلاوة بها ورفع اسمه من خريطة الإذاعات الخارجية والتسجيلات القرآنية لمدة 6 شهور.

علّق السلكاوي على الأخطاء التي وقع فيها أثناء تلاوته قرآن فجر الخميس قائلا: “كنت مستعدا تماما لقرآن فجر الخميس، ولا أدري ماذا حدث أثناء التلاوة، والأخطاء كانت خارجة عن إرادتي”.وأضاف: “أستعد تمامًا قبل أي تلاوة، إلا أن الخطأ وارد”.