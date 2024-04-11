بالأربعة.. الهلال يتوج بكأس الدرعية للسوبر السعودي

نجح فريق الهلال في حصد بطولة كأس الدرعية للسوبر السعودي، بعدما فاز على الاتحاد بأربعة أهداف مقابل هدف في نهائي الكأس.

الهلال واجه نظيره الاتحاد في المباراة الكلاسيكو التي أقيمت على ملعب محمد بن زايد، بالإمارات، في نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي.

وسجل مالكوم لاعب الهلال هدفين للزعيم في شباك الاتحاد في الدقيقتين 5، 89، بينما أضاف سالم الدوسري هدف في الدقيقة 44، وناصر الدوسري الهدف الرابع في الدقيقة 90+6.

أضاف عبد الرزاق حمد الله لاعب الاتحاد، هدف النمور الوحيد في المباراة في الدقيقة 21 من زمن اللقاء.

وبهذا فقد نجح الهلال في حصد اللقب الرابع في تاريخه لبطولة كأس السوبر السعودي، حيث تُوج الزعيم بالبطولة في ثلاث مرات من قبل بتاريخه في الأعوام التالية 2015، 2018، 2021.

وكان الهلال قد نجح في التأهل للدور النهائي بعدما فاز على غريمه النصر بنتيجة 2-1، فيما صعد فريق الاتحاد لذات الدور بعدما تخطى عقبة الوحدة بنفس النتيجة في دور نصف النهائي لبطولة الكأس.