أفضل لاعب في كأس الدرعية للسوبر السعودي

حصد مالكوم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، على جائزة أفضل لاعب في بطولة كأس الدرعية للسوبر السعودي.

وفاز الهلال على الاتحاد بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب محمد بن زايد، بالإمارات، في نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي.

وسجل مالكوم لاعب الهلال هدفين للزعيم في شباك الاتحاد في الدقيقتين 5، 89.

وحصد الهلال على بطولة كأس السوبر السعودي للمرة الرابعة في تاريخه هذا العام، وكان الزعيم قد تُوج بالبطولة في الأعوام التالية 2015، 2018، 2021.

وكان الهلال نجح في التأهل للدور النهائي بعدما فاز على غريمه النصر بنتيجة 2-1، فيما صعد فريق الاتحاد لذات الدور بعدما تخطى عقبة الوحدة بنفس النتيجة في دور نصف النهائي لبطولة الكأس.