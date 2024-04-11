كيف يمكنك تنظيم نومك بعد رمضان؟

يواجه العديد من الأشخاص صعوبة في النوم بعد رمضان، وذلك بسبب التغييرات في نمط الحياة وعادات النوم خلال الشهر الفضيل.

وتُسبب قلة النوم بعد رمضان العديد من المشاكل الصحية، مثل التعب والإرهاق وضعف التركيز، مما يُؤثر سلبًا على الحياة اليومية والعملية.

ولكن، يُمكن التغلب على هذه المشكلة من خلال اتباع بعض النصائح البسيطة التي تُساعد على إعادة تنظيم النوم والعودة إلى الحياة الطبيعية، وفقاً لموقع “الطبي”:

تحديد وقت ثابت للنوم والاستيقاظ

حدد وقتًا ثابتاً للنوم والاستيقاظ كل يوم حتى في عطلات نهاية الأسبوع، وابدأ بتقديم موعد النوم الحالي ربع أو نصف ساعة يوميًا حتى الوصول إلى الوقت المناسب.

الابتعاد عن ضوء الشاشات

تجنب التعرض للشاشات أو تصفح الهاتف قبيل النوم؛ نظرًا لأن الظلام يعطي إحساسًا بالنعاس ويحفز المخ على إنتاج الميلاتونين ما يتيح الحصول على نوم جيد.

التعرّض إلى ضوء الصباح

يوصي بالتعرض للضوء في الصباح سواء من خلال السماح لضوء الشمس بدخول المنزل أو الخروج للمشي نهارًا.

تجنب أخذ قيلولة في النهار

حاول تجنب أخذ قيلولة في النهار، أو مارس بعض التمارين الرياضية عند الشعور بالنعاس.

عدم ممارسة الرياضة قبل النوم

من الممكن أن تحسّن الأنشطة البدنية المنتظمة من نومك، ولكن تجنب ممارستها قبل النوم بساعتين على الأقل.

تناول الطعام قبل النوم مباشرة

يُنصح بتثبيت موعد تناول العشاء قبل موعد النوم المراد بساعتين أو 3 ساعات على الأقل، مع تجنب تناول الأطعمة الدسمة قبل النوم.

ممارسة أنشطة الاسترخاء

مارس التمارين التي تبعث على الاسترخاء، مثل اليوجا، أو التأمل الواعي، أو التنفس العميق، القيام بنشاط مريح مثل القراءة، أو شرب الشاي الأخضر الخالي من الكافيين.

الابتعاد عن شُرب الكافيين ليلاً

تجنب تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين بعد منتصف النهار، واقتصر شربها على الساعات الأولى من الصباح.

تهيئة بيئة مُريحة النوم

تأكد قبل النوم من أن غرفة نومك مظلمة وهادئة وباردة، مع استخدم مرتبة ووسادة مريحة، مع إبعاد اي نصدر للضوضاء.