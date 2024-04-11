بعد التتويج بالسوبر السعودي.. البليهي لـ العين “انتظرونا”

أكد علي البلهي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، بأن الزعيم مازال لديه ثلاث بطولات ينافس عليهم، وسيُتوج بهم.

ونجح فريق الهلال في حصد بطولة كأس الدرعية للسوبر السعودي، بعدما فاز على الاتحاد بأربعة أهداف مقابل هدف في نهائي الكأس.

الهلال واجه نظيره الاتحاد في المباراة الكلاسيكو التي أقيمت على ملعب محمد بن زايد، بالإمارات، في نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي.

وقال علي البليهي في تصريحات لقناة “ssc”: “نشكر بلدنا الثانية على التنظيم، ونبارك لجماهير الهلال، وهذه أول بطولة، ونحن أمامنا ثلاث بطولات ننافس عليها، وإن شاء الله نتوج بهم”.

وأكمل: “نحن في الهلال مطالبين بتحقيق كل شيء، وإن شاء الله نهدي الجماهير البطولات التي ننافس عليها”.

وأختتم: “أنا متواجد في نادي الهلال منذ 7 سنوات، والحمد لله اجتهدت وأريد تقديم المزيد، ومازال أمامي طموح أكبر، وتصريحاتي طبيعية في عالم كرة القدم، وبالنسبة لمواجهة العين نحن سنأخد راحة سلبية يوم أو يومان، وسنعود لهم، وينتظرونا”.