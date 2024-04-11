غالانت: إسرائيل سترد مباشرة على أي هجوم إيراني

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، اليوم الخميس، أن إسرائيل سترد مباشرة على أي هجوم إيراني.

ونقل مكتب غالانت عن الوزير قوله لنظيره الأمريكي لويد أوستن “أي هجوم إيراني مباشر سيستلزم رداً إسرائيلياً مناسباً على إيران”.

وذكرت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون” أن الوزيرين بحثا دعم واشنطن الثابت لأمن إسرائيل في وجه تهديدات إيران ووكلائها.

وأضافت أنه جرى تقديم موعد زيارة أكبر جنرال أمريكي في الشرق الأوسط الجنرال مايكل إيريك كوريلا لإسرائيل حتى يتمكن من الاجتماع مع القيادة العسكرية الإسرائيلية ومناقشة “التهديدات الأمنية الحالية”.

وكان كوريلا يسافر إلى إسرائيل بانتظام في الأشهر الأخيرة.

وبعد الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف مبنى ملحق بالسفارة الإيرانية في دمشق، قبل أكثر من أسبوع، زادت التهديدات من حكومة طهران تجاه إسرائيل.