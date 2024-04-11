سالم الدوسري يحقق رقمًا قياسيًا جديدا

حقق سالم الدوسري لاعب الهلال، رقم قياسي جديد في بطولة الدرعية للسوبر السعودي، الذي تُوج بلقبها الزعيم للمرة الرابعة في تاريخه.

وفاز الهلال على الاتحاد بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب محمد بن زايد، بالإمارات، في نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي.

وشارك سالم الدوسري لاعب الهلال، في فوز الهلال برباعية أمام الاتحاد، حيث سجل التورنيدو الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 44، بينما أحرز مالكوم هدفين للزعيم الدقيقتين 5، 89، وأضاف ناصر الدوسري الهدف الرابع في الدقيقة 96.

وبعد الهدف الذي سجله الدوسري في مباراة الاتحاد، أصبح الهداف التاريخي لمباريات الكلاسيكو، برصيد 9 أهداف، متخطيًا الثنائي تياجو نيفيز وكارلوس إدواردو، اللذان سجلا 8 أهداف.

وحصد الهلال على بطولة كأس السوبر السعودي للمرة الرابعة في تاريخه هذا العام، وكان الزعيم قد تُوج بالبطولة في الأعوام التالية 2015، 2018، 2021.

وكان الهلال نجح في التأهل للدور النهائي بعدما فاز على غريمه النصر بنتيجة 2-1، فيما صعد فريق الاتحاد لذات الدور بعدما تخطى عقبة الوحدة بنفس النتيجة في دور نصف النهائي لبطولة الكأس.