تعرف على أخر تطورات مشاجرة عبد الرزاق حمد الله مع المشجع

كشفت تقارير صحفية عن آخر تطورات المشادة التي حدثت بين عبد الرزاق حمد الله لاعب الهلال، مع المشجع في مدرجات ملعب محمد بن زايد.

ورصدت الكاميرات دخول عبد الرزاق حمد الله في مشادة مع مشجع متواجد في الملعب، عقب المباراة حيث قام لاعب النمور في رش الماء على المشجع، ورد عليه بضربه بالعصا.

وحسم الهلال مباراته أمام الاتحاد، برباعية مقابل هدف، وتُوج الزعيم بكأس الدرعية للسوبر السعودي للمرة الرابعة في تاريخه.

وسجل مالكوم لاعب الهلال هدفين للزعيم في شباك الاتحاد في الدقيقتين 5، 89، بينما أضاف سالم الدوسري هدف في الدقيقة 44، وناصر الدوسري الهدف الرابع في الدقيقة 90+6.

أضاف عبد الرزاق حمد الله لاعب الاتحاد، هدف النمور الوحيد في المباراة في الدقيقة 21 من زمن اللقاء.

ووفقًا لصحيفة الرياضية فأن عبد الرزاق حمد الله، مهاجم الاتحاد، والمتفرّج الذي اشتبك معه، تنازلا عن الواقعة أمام الشرطة الإماراتية، وتبقّي الحق العام في الواقعة.

جدير بالذكر أن الهلال نجح في حصد اللقب الرابع في تاريخه لبطولة كأس السوبر السعودي، حيث تُوج الزعيم بالبطولة في ثلاث مرات من قبل بتاريخه في الأعوام التالية 2015، 2018، 2021.