تعرف على الجوائز المالية لبطولة كأس الدرعية للسوبر السعودي

رصد الاتحاد السعودي لكرة القدم، قيمة جائزة بطل الدرعية للسوبر، والذي حصده الهلال على حساب الاتحاد.

وحسم الهلال مباراته أمام الاتحاد، برباعية مقابل هدف، وتُوج الزعيم بكأس الدرعية للسوبر السعودي للمرة الرابعة في تاريخه.

وسجل مالكوم لاعب الهلال هدفين للزعيم في شباك الاتحاد في الدقيقتين 5، 89، بينما أضاف سالم الدوسري هدف في الدقيقة 44، وناصر الدوسري الهدف الرابع في الدقيقة 90+6.

أضاف عبد الرزاق حمد الله لاعب الاتحاد، هدف النمور الوحيد في المباراة في الدقيقة 21 من زمن اللقاء.

وسيحصد الهلال على 4 ملايين ريال، من الاتحاد السعودي، فيما سيحصل الوصيف الاتحاد على 2 مليون ريال.

بينما سيحصل الفريقين الآخرين النصر والوحدة مليون ريال لكل فريق، وفقًا لما تنصه اللائحة، وبهذا يكون قيمة جوائز البطولات 8 مليون ريال.

جدير بالذكر أن الهلال نجح في حصد اللقب الرابع في تاريخه لبطولة كأس السوبر السعودي، حيث تُوج الزعيم بالبطولة في ثلاث مرات من قبل بتاريخه في الأعوام التالية 2015، 2018، 2021.