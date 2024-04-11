الأخضر تحت 23 عامًا يخوض أولى تدريباته في قطر

خاض المنتخب السعودي تحت 23 عامًا، أولى تدريباته في قطر مساء الخميس، استعدادًا لخوض منافسات بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2024، والمؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وأجرى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية على ملاعب جامعة قطر، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز الفني المساعد، طبّقوا خلالها مرانًا على الاستحواذ، أعقبه العمل على الإنهاء.

ووصلت بعثة أخضر 23 عام إلى العاصمة القطرية الدوحة مساء الخميس، بعد اختتام المعسكر الإعدادي الذي أقيم في الإمارات.

ويتواجد المنتخب الوطني تحت 23 عامًا، في المجموعة الثالثة ضمن بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2024 في قطر، رفقة منتخبات العراق، تايلاند، وطاجيكستان.

جدير بالذكر أن بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا، ستنطلق في منتصف شهر أبريل الجاري.