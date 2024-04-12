محمد فودة يعلق على الحالات التحكيمية لمباراة الهلال والاتحاد

علق محمد فودة الخبير التحكيمي على الحالات التحكيمية لمباراة الهلال والاتحاد في بطولة كأس الدرعية للسوبر السعودي.

وحصد الهلال لقب السوبر السعودي، على حساب الاتحاد بنتيجة 4/1 في المباراة التي جمعت الفريقين بملعب محمد بن زايد بالإمارات.

ونحح الهلال في حصد اللقب الرابع في تاريخه لبطولة كأس السوبر السعودي، حيث تُوج الزعيم بالبطولة في ثلاث مرات من قبل بتاريخه في الأعوام التالية 2015، 2018، 2021.

وقال محمد فودة في تصريحات لقناة “أكشن مع وليد”: “كانت في الدقيقة 6 من المباراة، عندما سقط بنزيما داخل منطقة الجزاء، وقرار سليم من الحكم باستمرار اللعب، لأن مدافع الهلال لم يرتكب أي خطأ، ولا يوجد ركلة جزاء للاتحاد”.

وأكمل: “والحالة الثانية كانت في الدقيقة 13، وهي سقوط صالح الشهري مع أحمد حجازي، هناك ركلة جزاء للهلال لم تُحتسب، لأن اللعبة واضحة بأن هناك شد من أحمد حجازي، ولو كان هناك شد متبادل بين اللاعبان سيكون هناك خطأ فقط”.

وأضاف: “الحالة الثالثة كانت في الدقيقة 18، وعندها احتسب الحكم ركلة جزاء للاتحاد، والقرار سليم، بسبب لعب بإهمال من قبل رينان لودي لاعب الهلال، على قدم لاعب الاتحاد عبد الرزاق حمد الله”.

وأوضح: “الحالة الرابعة كانت في الدقيقة 41، قرار الحكم صحيح بعدم احتساب ركلة جزاء للهلال، وهي ركلة حرة مباشرة على كوليبالي لاعب الهلال، أو استمرار اللعب”.

واضاف: “الحالة الخامسة في الدقيقة 47، قرار الحكم صحيح بعدم احتساب ركلة جزاء للهلال، واستمرار اللعب، لأن الكرة ارتطمت بالجزء الأعلى من الكتف للاعب الاتحاد وهذا لا يعاقب عليه القانون”.

وواصل: “الحالة السادسة في الدقيقة 62، قرار صحيح للحكم بألغاء هدف للاتحاد، لان حمد الله كان في موقف تسلل، والحالة السابعة كانت بالدقيقة 84، وهي حالة تسلل على سعود عبد الحميد مهاجم نادي الهلال داخل منقطة الجزاء، وكان قرار صحيح بألغاء هدف للهلال بداعي التسلل”.

وأختتم: “الحالة الأخيرة كانت في الدقيقة 85، وهي سقوط لاعب الاتحاد داخل منطقة الجزاء، ولا يوجد أي مخالفة واستمرار اللعب قرار صحيح، والحكام السعوديين في الثلاث مباريات الماضية كانوا ممتازين”.