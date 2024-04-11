مسؤول أمريكي: لن نُجرّ إلى حرب ونتوقع هجوماً إيرانياً ضد إسرائيل

قال مسؤول أمريكي، في وقت متأخر من مساء الخميس، إن الولايات المتحدة تتوقع هجوماً من إيران على إسرائيل لكنه لن يكون كبيراً بما يكفي لجر واشنطن إلى الحرب.

وذكر البيت الأبيض في وقت سابق أن واشنطن لا تريد أن تتسع رقعة الصراع في الشرق الأوسط، وأن الولايات المتحدة أبلغت إيران بأنها لم تشارك في ضربة جوية ضد قائد عسكري إيراني كبير في دمشق.

وأوضح البيت الأبيض أنه حذر إيران من استخدام هذا الهجوم ذريعة لمزيد من التصعيد في المنطقة.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، أكد الخميس، أن إسرائيل سترد مباشرة على أي هجوم إيراني.

ونقل مكتب غالانت عن الوزير قوله لنظيره الأمريكي لويد أوستن “أي هجوم إيراني مباشر سيستلزم رداً إسرائيلياً مناسباً على إيران”.