الأرصاد: أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على عدة مناطق

أفاد المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الجمعة، بأن الفرصة لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار ععلى أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والرياض.

في حين لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق كذلك على أجزاء من منطقة الجوف. كما تنشط الرياح السطحية تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي المدينة المنورة والشرقية.

درجة الحرارة

وجاءت درجة الحرارة العظمى 37 درجة مئوية في مكة المكرمة، بينما كانت درجة الحرارة الصغرى 26، ونسبة الرطوبة 45، أما المدينة المنورة فتوقع المركز أن تكون درجة الحرارة العظمى فيها 33 درجة مئوية، بينما الصغرى 21، ونسبة الرطوبة 30.

البحر الأحمر

الرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 10-35 كم/ساعة تصل إلى 45 كم/ساعة على الجزء الشمالي وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة بأتجاهــ مضيق باب المندب.

أما ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى مترين على الشمالي، أما حالة البحر فهي خفيف إلى متوسط الموج.

الخليج العربي

حركة الرياح السطحية شمالية غربية بسرعة 12-32 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط تصل إلى 45 كم/ساعة على الجزء الأوسط وشمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، أما ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر على الجزء الشمالي من متر إلى متر ونصف على الجزء الأوسط والجنوب، وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الشمالي وخفيف إلى متوسط الموج على الجزء الأوسط والجنوبي.