الذهب يلامس ذروة جديدة وسط مخاوف جيوسياسية

قفزت أسعار الذهب اليوم الجمعة لتصل إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق، مدعومة بشراء البنوك المركزية للمعدن النفيس وسط تصاعد التوتر الجيوسياسي.

ولم تتمكن البيانات الاقتصادية الأمريكية القوية من كبح شهية المستثمرين على الملاذ الآمن.

وارتفع السعر الفوري للذهب 0.5 بالمئة إلى 2384.34 دولار للأونصة، حيث سجل المعدن مستوى مرتفعا غير مسبوق عند 2395.29 في وقت سابق من الجلسة، فيما وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.2 بالمئة إلى 2401.80 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية واحدا بالمئة إلى 28.75 دولار للأونصة، مسجلة أعلى مستوياتها منذ فبراير 2021.

وصعد البلاتين 0.7 بالمئة إلى 986.65 دولار، وصعد البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1049.83 دولارا