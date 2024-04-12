الدولار يُحلق مع تلاشي توقعات خفض أسعار الفائدة

ارتفع الدولار اليوم الخميس، بعدما أظهرت بيانات التضخم الأمريكية أرقامًا أعلى من التوقعات، مما أثر على توقعات بدء مجلس الاحتياطي الفيدرالي دورة لخفض أسعار الفائدة في يونيو، بينما تراجع الين إلى مستويات لم تشهدها منذ منتصف التسعينيات.

وسجل اليورو في أحدث تعاملات 1.07465 دولار، بعد أن انخفض بنسبة 1% أمس الخميس، ومن المتوقع أن يبقي المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة دون تغيير ولكن من المرجح أن يشير إلى أن خفض سعر الفائدة قد يبدأ في وقت قريب قد يكون يونيو حزيران.

كما تراجع سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الروبل مع بداية تداولات بورصة موسكو اليوم بمقدار 6.25 كوبيكات، مقارنة بمستوى الإغلاق السابق، ليسجل 93.21 روبلا.

وفي المقابل ارتفع سعر صرف اليورو بواقع 20.75 كوبيك، ليبلغ 100.21 روبلا، وكذلك ارتفع سعر صرف اليوان الصيني بواقع 0.50 كوبيك، ليصل إلى 12.86 روبلا.

وسجل الجنيه الإسترليني 1.2548 دولار مرتفعا 0.07 بالمئة خلال اليوم، فيما وارتفع الدولار الأسترالي 0.14% إلى 0.6522 دولار أميركي كما صعد الدولار النيوزيلندي 0.17% إلى 0.59835 دولار أمريكي.

وأدى انخفاض الين إلى أدنى مستوى له في 34 عامًا مقابل الدولار يوم الأربعاء الماضي، حيث وصل إلى 153.24 ين، مما أعاد إلى الأذهان المخاوف من تدخل الحكومة اليابانية.

وأكدت السلطات في طوكيو مرة أخرى أنها لن تتردد في اتخاذ أي إجراءات للتعامل مع التقلبات المفرطة في قيمة العملة.