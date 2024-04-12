مسؤول أمريكي: أي هجوم إيراني يستهدف مصالحنا في المنطقة تصعيد يستحق الرد

أعلن مسؤول أمريكي رفيع المستوى أن إيران تمتلك ترسانة كبيرة من الصواريخ البالستية والعابرة والمسيرات، والتي قد تستخدمها في أي هجوم جديد على المصالح الأمريكية في الشرق الأوسط.

وفقا ل “العربية”، أوضح المسؤول أن إيران “استخدمت هذه الأسلحة من قبل، سواء بشكل مباشر أو من خلال ميليشيات تابعة لها”، مشيرا إلى أن طهران “كدست الآلاف من هذه الأسلحة وطورتها خلال السنوات الخمسة عشر الماضية من ناحية الدقة والمدى”.

وأضاف أن إيران “سلمت الكثير من هذه الأسلحة لتنظيمات تابعة لها في لبنان وسوريا والعراق واليمن”، مما يتيح لها شن هجمات “منفردة أو متعددة الأطراف” بالتعاون مع تلك الميليشيات، معتبرا أن أي استخدام لمثل هذه الأسلحة من قبل أي طرف “سيعتبر تصعيدا خطيرا يتطلب ردا قويا”.

كما شددت الولايات المتحدة على ضرورة امتناع إيران عن شن أي هجوم، خاصة على الجنود والمصالح الأمريكية في المنطقة.

وأكد المسؤول أن واشنطن أوصلت رسالة واضحة لطهران مفادها أن “لا علاقة لها” بالهجوم الإسرائيلي على دمشق، وأن “على إيران عدم مهاجمة الأمريكيين”.