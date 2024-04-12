خط المصحف 13 مرة ومنحته السعودية جنسيتها.. من هو الشيخ عثمان طه؟

يُعدّ الشيخ عثمان بن عبده بن حسين بن طه الحلبي أحد أشهر خطاطي المصحف الشريف في العالم الإسلامي.

اشتهر بكتابته لنسخةٍ مُتميزةٍ من المصحف الشريف في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف في المدينة المنورة، والتي تُعتبر من أكثر نسخ القرآن الكريم انتشارًا ودقةً وإتقانًا.

نشأةٌ علميةٌ مُبكرة وإتقانٌ للخط العربي

وُلد الشيخ عثمان طه عام 1934م في قرية “صندي” التابعة لمدينة الباب في حلب بسوريا، حيث نشأ في بيتٍ عريقٍ مُهتمٍ بالعلم والمعرفة، فوالده كان إمامًا وخطيبًا وشيخًا لكتاب القرية، منه أخذ مبادئ الخط العربي.

تتلمذ الشيخ عثمان على يد كبار خطاطي حلب، أمثال الشيخ محمد درويش والشيخ بكري الخطاب، كما درس الرسم وعلم الزخرفة على يد الأستاذ سامي برهان والأستاذ نعيم إسماعيل.

مسيرةٌ حافلةٌ بالإنجازات

أتقن الشيخ عثمان طه العديد من خطوط القرآن الكريم، إلا أنّه اشتهر بشكلٍ خاصٍ بخط الثلث المُجيد.

خطّ الشيخ عثمان أكثر من 13 مرةً المصحف الشريف في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، ممّا جعله من أكثر خطاطي المصحف شهرةً ومكانةً في العالم.

تميّز أسلوب الشيخ عثمان بالبساطة والوضوح ودقة التوزيع، ممّا أضفى على صفحات المصحف جمالًا وتناسقًا فريدًا.

حرص الشيخ على كتابة كلّ صفحةٍ بحيث تنتهي مع نهاية إحدى الآيات، تسهيلًا للقراءة والتجويد.

نال الشيخ عثمان طه العديد من الجوائز والتكريمات تقديرًا لِإسهاماته القيّمة في خدمة القرآن الكريم، كما ساهم في نشر ثقافة الخط العربي وتعليمه للجيل الجديد.

وفي عام 2021 أعلنت السلطات عن موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بمنح الجنسية السعودية للشيخ عثمان طه، بعد سنوات قضاها في العمل بمجمع الملك فهد لطباعة المصاحف.

رحيلٌ وذكرى عطرة

توفّي الشيخ عثمان طه عام 2023م تاركًا وراءه إرثًا عظيمًا من الإبداع والإتقان في مجال خطّ القرآن الكريم، وسيظلّ اسمه خالداً كأحد كبار خطاطي المصحف الشريف في التاريخ الإسلامي.