شبيه الرئيس المصري الراحل حسنى مبارك.. من هو أبهيجيت باتاشاريا؟

أثار تشابه موسيقار هندي مع الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهوره في برنامج “Indian Idol”، فمن هو “أبهيجيت باتاشاريا”؟

أبهيجيت باتاشاريا مغني وملحن هندي شهير، ولد في 30 أكتوبر 1958 في مدينة كانبور بالهند.

يتميز باتاشاريا بتنوعه الغنائي، حيث غنى بلغات متعددة مثل البنغالية والماراثية والكانادية، إلى جانب اللغة الهندية.

برز اسمه مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار فيديو يظهره في برنامج “Indian Idol” وهو يشبه الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك بشكل كبير.

نشأ باتاشاريا في عائلة بنغالية من الطبقة المتوسطة، وكان أصغر بين أربعة إخوة. ورغم رفض والديه لمهنة الغناء، إلا أنه تمسك بشغفه وسعى لتحقيق حلمه.

انتقل باتاشاريا إلى مومباي عام 1981 لدراسة المحاسبة، لكن حبه للموسيقى دفعه لممارسة الغناء. تميز بصوته الرخيم وأسلوبه المتنوع، وقدرته على نقل المشاعر بصدق، مما أكسبه شعبية كبيرة.

نال باتاشاريا فرصة الغناء مع مثله الأعلى كيشور كومار، كما عاش مع الموسيقار رافيندرا جاين

الذي ساعده على الاقتراب من عالم بوليوود.

حصد باتاشاريا العديد من الجوائز المرموقة، منها جائزة فيلم فير وجائزة الشاشة لأفضل مغني عن أغنية “Main Koi Aisa Geet Gaoon” في فيلم Yes Boss، وجائزة MTV ASIA عام 2004.

أشهر الأغاني: قدم باتاشاريا العديد من الأغاني الناجحة، من أشهرها:

Dilwale Dulhania Le Jayenge من فيلم Dilwale Dulhania Le Jayenge

Chura Liya Hai Tumne Jo Dil Ko من فيلم Yaadon Ki Baaraat

Kuch Kuch Hota Hai من فيلم Kuch Kuch Hota Hai

Ae Dil Hai Mushkil من فيلم Ae Dil Hai Mushkil

Gerua من فيلم Dilwale