نجاة أطفال هاري كين الثلاثة من الموت في حادث مروري

تعرض ثلاثة من أبناء نجم كرة القدم الإنجليزي هاري كين لـ”جروح طفيفة” في حادث مروري وقع في ألمانيا.

كان كين في لندن مع فريقه بايرن ميونيخ لخوض مباراة ضد أرسنال في دوري أبطال أوروبا.

لم يكشف عن هوية المصابين الآخرين، لكن تم التأكيد على عدم وجود إصابات خطيرة. تم نقل 8 أشخاص إلى المستشفى لإجراء فحوص روتينية.

وقع الحادث يوم الإثنين، أثناء عودة كين وأسرته من لندن إلى ميونيخ.

اصطدمت سيارة كين بثلاث سيارات أخرى، مما أدى إلى إصابة ثلاثة من أبنائه بجروح طفيفة.

حضر رجال الإطفاء والإنقاذ إلى موقع الحادث ونقلوا 8 أشخاص إلى المستشفى لإجراء فحوصات طبية.

أكد ناطق باسم فوج الإطفاء في هونشافتلارن أن الحادث بدا أسوأ بكثير مما كان عليه في الواقع، وأن جميع المصابين بخير.

لم تنشر أي معلومات حول حالة كين أو زوجته أو طفله الرابع.