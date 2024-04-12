وكالة الطاقة الدولية تخفض توقعاتها لنمو الطلب على النفط في 2024

قلصت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لنمو الطلب على النفط في عام 2024، ويرجع ذلك إلى استهلاك أقل من المتوقع في دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية وتراجع نشاط المصانع.

وخفضت الوكالة، التي مقرها في باريس، توقعاتها لنمو الطلب هذا العام بمقدار 130 ألف برميل يوميًا إلى 1.2 مليون برميل يوميًا.

وأشارت إلى أن تحرير الطلب المكبوت في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، بعد تخفيف قيود كوفيد-19، قد انتهى.

وفي تقريرها الشهري عن النفط، أوضحت الوكالة الدولية للطاقة أن بيانات التسليم في العديد من الدول كانت ضعيفة، وأن الطقس الدافئ غير المعتاد في نهاية فصل الشتاء أدى إلى انخفاض استخدام وقود التدفئة في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية أكثر من المعتاد.

وأوضحت الوكالة أن الركود الطويل في المصانع في الاقتصادات المتقدمة استمر في التأثير على الطلب على الوقود الصناعي.

وتوقعت الوكالة أن ينخفض نمو الطلب في عام 2025 إلى 1.1 مليون برميل يوميًا، مع توقعات بأن يظل النمو الاقتصادي العالمي مستقرًا وأن يتسارع النمو في قطاع السيارات الكهربائية.