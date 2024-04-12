أمريكا تتوقع موعد “الهجوم الإيراني الكبير” على إسرائيل

توقع مسؤولان أمريكيان، وقوع الهجوم الإيراني المرتقب على إسرائيل، مساء اليوم الجمعة، بصواريخ وأكثر من 100 مسيّرة.

وأكد موقع “سي بي إس نيوز” الأمريكي، أن التقديرات في الولايات المتحدة تشير إلى أن الهجوم الإيراني على إسرائيل سيحدث اليوم.

وتوقع المسؤولان أن يستهدف الهجوم “أهدافا عسكرية” داخل إسرائيل.

وأضافا: “سيكون من الصعب على الإسرائيليين صد هجوم بهذا الحجم”، مشيرين إلى أن الإيرانيين قد يختارون في نهاية المطاف شن “هجوم صغير” لتجنب التصعيد.

ويواصل المسؤولون في طهران التهديد بضرب إسرائيل، التي نسب إليها هجوم استهدف في الأول من أبريل القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق.