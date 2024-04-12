المرور: 6 أيام متبقية على بداية تطبيق تخفيض المخالفات المتراكمة

أوضحت الإدارة العامة للمرور أنه باقي 6 أيام على بداية تطبيق تخفيض المخالفات المرورية المتراكمة.

وقال المرور السعودي في تغريدة عبر حسابه على منصة “إكس”: “تبدأ مهلة الـ6 أشهر لسداد تخفيض المخالفات المرورية المتراكمة بنسبة 50% بتاريخ 18- 4 – 2024م وتنتهي في 18-10- 2024م”.

وكانت وزارة الداخلية، أعلنت منذ أيام، تخفيض سداد المخالفات المرورية المتراكمة على مرتكبيها بإعفاء قدره 50% من قيمة غرامات المخالفات المرورية المسجلة على مرتكبيها قبل تاريخ 9/ 10 /1445 هـ الموافق 18 / 4 / 2024م، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا).

وأوضحت الوزارة أن الاستفادة من التخفيض بإعفاء بنسبة 50% من قيمة الغرامات تقتضي مبادرة المخالف بسداد جميع المخالفات المرورية المتراكمة عليه خلال (6) أشهر من بدء سريانه سواء كان بسداد الغرامات دفعة واحدة أو بسداد غرامة كل مخالفة على حدة، وعدم ارتكاب المخالفات المؤثرة في السلامة العامة.

وأشارت إلى أن المخالفات المرتكبة مع بدء سریان تخفیض سداد المخالفات المرورية المتراكمة على مرتكبيها سيطبق بحقها المادة (75) من نظام المرور التي تتيح تخفيضا للمخالفة الواحدة بنسبة (25%)، مع إقرار الحجز والتنفيذ في حال عدم سداد الغرامة بعد انتهاء مدة الاعتراض ومهلة السداد المقررة نظاماً.