منتجع “شرعان” يعيد إحياء تفاصيل العمارة النبطية في العلا

يُعد منتجع “شرعان” في العلا، وجهة فريدة من نوعها للسياح الذين يتطلعون إلى رؤية ومعايشة جمال الصحراء والطبيعة البكر التي لم تتغير على مر السنين، مع الاستمتاع بمرافق وخدمات راقية.

تصميم فريد

تم تصميم منتجع “شرعان” من قبل المهندس المعماري الفرنسي الشهير جان نوفيل، ضمن مشروعات رؤية العلا، بهدف تطوير العلا كوجهة سياحية مرموقة للزوار العالميين.

ويهدف التصميم إلى الاندماج بسلاسة مع المناظر الطبيعية المحيطة، مع تقليل التأثير البيئي للمنتجع، حيث سيتم بناء الفيلات الفخمة والمرافق الأخرى تحت الأرض، مع استخدام مواد طبيعية مثل الحجر والخشب.

ويعتبر هذا المنتجع نقطة انطلاق لسلسلة من المنتجعات والفنادق الفاخرة في المنطقة.

وتتميز محافظة العلا بمناظر طبيعية خلابة وتضاريس فريدة، بالإضافة إلى مواقع أثرية بارزة مثل المواقع اللحيانية والنبطية التاريخية التي تعود للألفية الأولى قبل الميلاد.

وتُعتبر العلا واحدة من عجائب العالم العربي القديم، وتضم الحجر أول موقع في السعودية يتم إدراجه في قائمة منظمة اليونسكو لمواقع التراث العالمي، كما تضم العلا مدائن صالح التي تعد ثاني أكبر مدينة جنوبي مملكة الأنباط من بعد البتراء بالأردن.

وجهة سياحية عالمية

ويُعد منتجع “شرعان” خطوة أولى في تحول العلا إلى وجهة سياحية عالمية، حيث تم تصميم المنتجع بطريقة مبتكرة تجمع بين البنية التحتية وجمال الطبيعة المحيطة، مما يعكس إرث العلا الغني.

ويهدف المنتجع إلى أن يكون نقطة التقاء عالمية للقادة والمستكشفين من جميع أنحاء العالم، وتتواصل الآن التحضيرات لتنفيذ مشروع المنتجع، وسيتم فتح الباب أمام الاستثمارات لتطويره.

وتعمل الهيئة الملكية لمحافظة العلا وفقًا لمخطط استراتيجي شامل يستند إلى مشاركة المجتمع المحلي، ويستمر حتى عام 2035، ومن المتوقع أن يسهم المشروع بـ120 مليار ريال إضافية إلى الناتج المحلي بحلول ذلك العام.

تعزيز الاقتصاد المحلي

وسيُسهم المنتجع في تعزيز الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل لأبناء المنطقة، ويضم 40 وحدة سكنية مستقلة توفر خيارات فاخرة للسكن، بما في ذلك 25 جناحًا و10 أجنحة مخيمية فاخرة و5 فيلات، تتراوح أعداد غرفها ما بين 4 إلى 10 غرف نوم ، إضافة إلى منتجع صحي وموقع يتضمن مساحات مبتكرة مزودة بأحدث التقنيات والخدمات لعقد لقاءات قمة لقادة الأعمال والرؤساء التنفيذيين والفنانين وغيرهم.

ويتمتع منتجع “شرعان” بموقع استثنائي في وادٍ محاط بمحمية شرعان الطبيعية التي تم إنشاؤها حديثًا، وتم اختيار هذه المحمية بعناية لجمالها الطبيعي المتنوع، حيث تتميز بالهضاب والمنحدرات الصخرية الشاهقة والكثبان الرملية الساحرة.

ويقع المنتجع على بعد حوالي 200 كيلومتر شمال غرب المدينة المنورة، و 160 كيلومترًا جنوب غرب تبوك.

المرافق الرئيسية

ويضم المنتجع عددًا من المرافق والمزايا من بينها ما يلي: