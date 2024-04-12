منتجع “شرعان” يعيد إحياء تفاصيل العمارة النبطية في العلا

تابعنا:
جدول الأحداث
  • الكل
  • فعاليات
  • فعاليات العيد
  • معارض
أهلاً بكم
تابعنا:
  • الكل
  • فعاليات
  • فعاليات العيد
  • معارض
  • 12
    أبريل

    حفلات العيد.. رابح صقر

  • 12
    أبريل

    حفلات العيد.. عبادي الجوهر وزينة والمستريح

  • 12
    أبريل

    حفلات العيد.. خالد عبدالرحمن ونواف الجبرتي

  • 13 - 17
    أبريل - أبريل

    مسرحيات العيد.. الصندوق الأحمر

  • 13
    أبريل

    حفلات العيد.. فرقة ميامي

  • 13
    أبريل

    حفلات العيد.. مي فاروق ونواف الجبرتي

  • 14 - 18
    أبريل - أبريل

    مسرحيات العيد.. عرس الجن

  • 14 - 18
    أبريل - أبريل

    مسرحيات العيد.. الجار

  • 14
    أبريل

    حفلات العيد.. تامر عاشور

  • 21 - 24
    أبريل - أبريل

    المعرض الدولي للمنتجات التجارية

    DAYS
  • 23 - 25
    أبريل - أبريل

    إديوتك للشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2024

    DAYS
  • 23 - 25
    أبريل - أبريل

    ملتقى الطب التجميلي والمراكز العلاجية التجميلية وجراحات التجميل والحمية واللياقة

    DAYS
  • 24 - 25
    أبريل - أبريل

    الجودة في إدارة المتبرعين وخدمات نقل الدم

    12:00
  • 25
    أبريل

    المنتدى السعودي الأمريكي للرعاية الصحية

    12:00
  • 29 - 1
    أبريل - مايو

    قمة الضيافة المستقبلية

    12:00
  • 29 - 30
    أبريل - أبريل

    المؤتمر الدولي الخامس لعلوم الرياضة والنشاط البدني 2024

    8:AM -11:45PM
  • 29 - 2
    أبريل - نوفمبر

    بوليڤارد وورلد

    04:00 م - 12:00م
  • 30 - 2
    أبريل - مايو

    أوتوميكانيكا الرياض

    12:00
  • 30 - 6
    أبريل - مايو

    معرض ركن تكوين

    12:00
  • 30 - 2
    أبريل - مايو

    المعرض السعودي الدولي لمستلزمات الإعاقة والتأهيل

    12:00
  • 30 - 2
    أبريل - مايو

    معرض تقديم تكنولوجيا الماكينات المعدات الصناعية

    12:00
  • 30 - 2
    أبريل - مايو

    المعرض السعودي لصناعة الأغذية

    12:00
  • 2 - 9
    مايو - مايو

    مهرجان أفلام السعودية 2024

    8:AM -11:45PM
  • 3 - 5
    مايو - مايو

    مؤتمر المدينة المنورة للشريعة 2024

    8:AM -11:45PM
  • 6 - 19
    مايو - مايو

    مهرجان الورد الطائفي 2024

    8:AM -11:45PM
  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للخدمات اللوجستية الذكية 2024

    8:AM -11:45PM
  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتصنيع والخدمات اللوجستية الذكية

    12:00
  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للبلاستيك والصناعات البتروكيماوية والمعرض السعودي للطباعة والتغليف

    12:00
  • 7 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتسلية والتشويق

    12:00
  • 7 - 9
    مايو - مايو

    معرض الإضاءة والصوت

    12:00
  • 11 - 13
    مايو - مايو

    معرض الذكاء الاصطناعي

    12:00
  • 11 - 16
    مايو - مايو

    المستقبل الذكي

    12:00
  • 12 - 14
    مايو - مارس

    معرض الأخشاب

    12:00
  • 13 - 15
    مايو - مايو

    ملتقى الابتكار التكنولوجي الصحي الثاني

    12:00
  • 13 - 15
    مايو - مايو

    مؤتمر الشرق الأوسط الدولي للمعدات الصناعية في قطاع الطاقة

    12:00
  • 13 - 18
    مايو - مايو

    ملتقى الجودة الدولي

    12:00
  • 13 - 15
    مايو - مايو

    معرض الشرق الأوسط للدواجن 2024

    12:00
  • 14 - 17
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتطوير والتمليك العقاري

    12:00
  • 16 - 18
    مايو - مايو

    المعرض الدولي للتطوير والدعم التعليمي

    12:00
  • 20 - 24
    مايو - مايو

    معرض بينالي الدرعية للفن المعاصر 2024

    8:AM -11:45PM
  • 20 - 22
    مايو - مايو

    مؤتمر مستقبل الطيران

    12:00
  • 21 - 22
    مايو - مايو

    الملتقى العالمي للهيدروجين

    12:00
  • 21 - 23
    مايو - مايو

    معرض الأغذيه السعودي

    12:00
  • 23 - 25
    مايو - مايو

    جوانا الدولي للسيارات 4

    12:00
  • 26 - 28
    مايو - مايو

    المعرض الدولي للقطاع غير الربحي

    12:00
  • 28 - 29
    مايو - مايو

    منتدى مستقبل السياحة

    12:00
  • 30
    مايو

    اليوم العالمي للتصلب اللويحي المتعدد 2024

    8:AM -11:45PM
  • 4 - 7
    يونيو - يونيو

    المعرض الدولي السعودي للرياضة ومستلزماتها

    12:00
  • 25 - 27
    يونيو - يونيو

    معرض الخدمات اللوجستيه

    12:00
  • 10 - 11
    يوليو - يوليو

    المعرض الدولي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي للأخشاب والمكائن

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    ليرن

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    هدايـات القرآن في بناء الإنسـان

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    معرض الميـاه العالمي

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    البنية التحتية والمدن الذكية

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض الســعودي لإدارة النفايـات

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي لإنشاء المستشفيات

    Days
  • 26 - 29
    سبتمبر - سبتمبر

    طلة

    Days
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي للمرافق الرياضية والترفيهية 2024

    DAYS
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    معرض البناء الرياضي 2024

    DAYS
  • 10 - 11
    أكتوبر - أكتوبر

    القمة العالمية لقادة العقار 2024

    DAYS
  • 28 - 30
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي الدولي لمنتجات الحلال 2024

    DAYS
  • 31 - 3
    أكتوبر - نوفمبر

    معرض سعودي أوتو شو 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض البناء السعودي 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض سعودي إلينكس 2024

    DAYS
  • 20 - 21
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض لايف السعودية للسكك الحديدية والتنقل في السعودية 2024

    DAYS
  • 5 - 14
    ديسمبر - ديسمبر

    مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2024

    8:AM -12:45PM
Vision
برنامج جودة الحياة

برنامج جودة الحياة

برنامج صندوق الاستثمارات العامة

برنامج صندوق الاستثمارات العامة

برنامج خدمة ضيوف الرحمن

برنامج خدمة ضيوف الرحمن

برنامج التحول الوطني

برنامج التحول الوطني

برنامج الإسكان

برنامج الإسكان

برنامج تنمية القدرات البشرية

برنامج تنمية القدرات البشرية

برنامج تحول القطاع الصحي

برنامج تحول القطاع الصحي

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

برنامج تطوير القطاع المالي

برنامج تطوير القطاع المالي

فريق التحرير

12 أبريل 2024

منتجع “شرعان” يعيد إحياء تفاصيل العمارة النبطية في العلا

تقارير خاصة
منتجع “شرعان” يعيد إحياء تفاصيل العمارة النبطية في العلا

يُعد منتجع “شرعان” في العلا، وجهة فريدة من نوعها للسياح الذين يتطلعون إلى رؤية ومعايشة جمال الصحراء والطبيعة البكر التي لم تتغير على مر السنين، مع الاستمتاع بمرافق وخدمات راقية.

تصميم فريد

تم تصميم منتجع “شرعان” من قبل المهندس المعماري الفرنسي الشهير جان نوفيل، ضمن مشروعات رؤية العلا، بهدف تطوير العلا كوجهة سياحية مرموقة للزوار العالميين.

ويهدف التصميم إلى الاندماج بسلاسة مع المناظر الطبيعية المحيطة، مع تقليل التأثير البيئي للمنتجع، حيث سيتم بناء الفيلات الفخمة والمرافق الأخرى تحت الأرض، مع استخدام مواد طبيعية مثل الحجر والخشب.

ويعتبر هذا المنتجع نقطة انطلاق لسلسلة من المنتجعات والفنادق الفاخرة في المنطقة.

وتتميز محافظة العلا بمناظر طبيعية خلابة وتضاريس فريدة، بالإضافة إلى مواقع أثرية بارزة مثل المواقع اللحيانية والنبطية التاريخية التي تعود للألفية الأولى قبل الميلاد.

وتُعتبر العلا واحدة من عجائب العالم العربي القديم، وتضم الحجر أول موقع في السعودية يتم إدراجه في قائمة منظمة اليونسكو لمواقع التراث العالمي، كما تضم العلا مدائن صالح التي تعد ثاني أكبر مدينة جنوبي مملكة الأنباط من بعد البتراء بالأردن.

وجهة سياحية عالمية

ويُعد منتجع “شرعان” خطوة أولى في تحول العلا إلى وجهة سياحية عالمية، حيث تم تصميم المنتجع بطريقة مبتكرة تجمع بين البنية التحتية وجمال الطبيعة المحيطة، مما يعكس إرث العلا الغني.

ويهدف المنتجع إلى أن يكون نقطة التقاء عالمية للقادة والمستكشفين من جميع أنحاء العالم، وتتواصل الآن التحضيرات لتنفيذ مشروع المنتجع، وسيتم فتح الباب أمام الاستثمارات لتطويره.

وتعمل الهيئة الملكية لمحافظة العلا وفقًا لمخطط استراتيجي شامل يستند إلى مشاركة المجتمع المحلي، ويستمر حتى عام 2035، ومن المتوقع أن يسهم المشروع بـ120 مليار ريال إضافية إلى الناتج المحلي بحلول ذلك العام.

تعزيز الاقتصاد المحلي

وسيُسهم المنتجع في تعزيز الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل لأبناء المنطقة، ويضم 40 وحدة سكنية مستقلة توفر خيارات فاخرة للسكن، بما في ذلك 25 جناحًا و10 أجنحة مخيمية فاخرة و5 فيلات، تتراوح أعداد غرفها ما بين 4 إلى 10 غرف نوم ، إضافة إلى منتجع صحي وموقع يتضمن مساحات مبتكرة مزودة بأحدث التقنيات والخدمات لعقد لقاءات قمة لقادة الأعمال والرؤساء التنفيذيين والفنانين وغيرهم.

ويتمتع منتجع “شرعان” بموقع استثنائي في وادٍ محاط بمحمية شرعان الطبيعية التي تم إنشاؤها حديثًا، وتم اختيار هذه المحمية بعناية لجمالها الطبيعي المتنوع، حيث تتميز بالهضاب والمنحدرات الصخرية الشاهقة والكثبان الرملية الساحرة.

ويقع المنتجع على بعد حوالي 200 كيلومتر شمال غرب المدينة المنورة، و 160 كيلومترًا جنوب غرب تبوك.

المرافق الرئيسية

ويضم المنتجع عددًا من المرافق والمزايا من بينها ما يلي:

  • فيلات فاخرة مع حمامات سباحة خاصة
  • مطاعم تقدم المأكولات العالمية والإقليمية
  • منتجع صحي يقدم علاجات السبا والتدليك
  • مركز للياقة البدنية مجهز بأحدث المعدات
  • مسبح وناد للأطفال
  • أنشطة ترفيهية مثل ركوب الجمال ورحلات السفاري في الصحراء
  • مركز ثقافي يعرض الفن والتاريخ والثقافة السعودية
تابعنا: