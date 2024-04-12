بايدن يتوقع هجوماً إيرانياً ضد إسرائيل ويحذر: “لا تفعلوا ذلك”

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الجمعة، إنه يتوقع أن تهاجم إيران إسرائيل وحذرها من المضي قدماً في ذلك.

وعندما سأله صحفيون عن رسالته لإيران، قال بايدن “لا تفعلوا”، مؤكداً التزام واشنطن بالدفاع عن إسرائيل.

وأضاف: “نحن ملتزمون بالدفاع عن إسرائيل.. سندعم إسرائيل.. سنساعد في الدفاع عن إسرائيل ولن تنجح إيران”.

وأشار بايدن إلى أنه لن يكشف عن معلومات، لكنه قال إنه يتوقع وقوع هجوم “عاجلاً وليس آجلاً”.

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم البيت الأبيض، جون كيربي إن الهجوم الوشيك المتوقع من إيران هو تهديد حقيقي لكنه لم يقدم تفاصيل حول أي توقيت محتمل.

وقال كيربي إن الولايات المتحدة تنظر إلى وضع قوتها في المنطقة في ضوء تهديد طهران وتراقب الوضع عن كثب.

وتترقب إسرائيل بقلق هجوماً من جانب إيران أو وكلائها، وذلك مع تزايد التحذيرات من رد انتقامي على مقتل قائد عسكري كبير في مجمع السفارة الإيرانية بدمشق في مطلع أبريل.

وتحذر دول من بينها الهند وفرنسا وروسيا وبولندا مواطنيها من السفر إلى المنطقة المتوترة بالفعل بسبب الحرب في غزة التي دخلت الآن شهرها السابع.