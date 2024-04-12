الخطوط الجوية النمساوية تلغي رحلاتها إلى إيران

أعلنت الخطوط الجوية النمساوية، آخر شركة طيران غربية كبرى تسير رحلات إلى إيران، اليوم الجمعة، تعليق جميع رحلاتها من فيينا إلى طهران حتى 18 أبريل.

ويأتي هذا القرار في ظل التوتر المتصاعد في المنطقة.

وكانت النمسا قد واصلت رحلاتها إلى إيران لفترة أطول من شركتها الأم لوفتهانزا، وذلك نظراً لقربها الجغرافي من طهران، مما يسهل عليها إلغاء الرحلات وإعادة توجيه مسارات الطيران عند الضرورة.

وحذت النمسا حذو ألمانيا، اليوم الجمعة، في حث مواطنيها على مغادرة إيران.

وفي بيان لها، أوضحت الشركة النمساوية أن “سلامة ركابها وأطقمها على رأس أولوياتها، وأن تعديل المسارات التي تمر عبر المجال الجوي الإيراني سيتم بناءً على التطورات الأمنية”.

ومن جانبها، حثت ألمانيا مواطنيها، اليوم الجمعة، على مغادرة إيران قائلة إن هناك مخاطر من تصعيد مفاجئ في التوتر الحالي بين طهران وإسرائيل، مع احتمال اعتقال السلطات الإيرانية لمواطنين ألمان على نحو تعسفي.