“الصحة العالمية”: وفاة أكثر من 15 ألفاً منذ بدء الأزمة بالسودان

أكدت منظمة الصحة العالمية أن الأزمة في السودان أصبحت من أشد الأزمات وأكبرها في العالم، وخلفت تكلفة بشرية هائلة بعد عام من الصراع العنيف.

وأفادت المنظمة بوفاة أكثر من 15 ألف شخص منذ بدء الأزمة وذلك وفقاً لإحصائيات وزارة الصحة السودانية، معظمهم من المدنيين، حيث تشكّل النساء والأطفال نسبة كبيرة من الضحايا المبلغ عنهم.

من جهته، أوضح المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية كريستيان ليندماير أن 15 مليون شخص بحاجة إلى مساعدة صحية عاجلة، وأن غالبية المرافق الصحية لا تعمل.

وحذّر من أن النظام الصحي ينهار، لا سيما في المناطق التي يصعب الوصول إليها، حيث أصاب الدمار المرافق الصحية، إضافةً إلى معاناتها من النقص الحاد في الموظفين والأدوية واللقاحات والمعدات والإمدادات.