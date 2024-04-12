كريستالينا غورغيفا مديرة لصندوق النقد الدولي لولاية ثانية

أعلن صندوق النقد الدولي أن مجلسه التنفيذي اختار، الجمعة، الخبيرة الاقتصادية البلغارية كريستالينا غورغيفا لتتولي منصب المدير لفترة ثانية مدتها 5 سنوات تبدأ في الأول من أكتوبر هذا العام.

وقال الصندوق في بيان: “أشاد مجلس الإدارة بالقيادة القوية والذكية للسيدة غورغيفا في فترة ولايتها، حيث تمكنت من التغلب على سلسلة من الصدمات العالمية الكبرى”، وكانت غورغيفا هي المرشحة الوحيدة لهذا المنصب.

وأيّد وزراء مالية الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي تولي غورغيفا فترة ولاية ثانية في منصب مدير صندوق النقد، مما أكد بالفعل الموافقة عليها.

وقالت غورغيفا إنها ممتنة لمجلس الإدارة وتتشرف باختيارها لولاية ثانية، وقالت إنها تتطلع إلى مواصلة العمل مع الموظفين “الاستثنائيين” في صندوق النقد الدولي.

وأضافت: “في السنوات القليلة الماضية، ساعد صندوق النقد الدولي بلداننا الأعضاء على اجتياز صدمات متعاقبة تضمنت الجائحة والحروب والصراعات وأزمة كلفة المعيشة، وكثفنا عملنا بشأن تغير المناخ والهشاشة والصراع والتحول الرقمي، بما يتماشى مع أهميتها المتزايدة لاستقرار الاقتصاد الكلي والاستقرار المالي والنمو والتوظيف”.

وغورغيفا هي ثاني امرأة ترأس صندوق النقد الدولي وأول شخص من اقتصاد الأسواق الناشئة، وهي المدير الثاني عشر للصندوق منذ تأسيسه في عام 1944.