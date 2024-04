مواعيد مباريات اليوم السبت 13 أبريل والقنوات الناقلة

يشهد عالم كرة القدم اليوم السبت 13 أبريل 2024، صراعا مثيرا على مختلف الملاعب، حيث تقام العديد من المباريات الهامة في مختلف الدوريات الأوروبية.

الدوري الإنجليزي:

نيوكاسل يونايتد vs توتنهام هوتسبير: يلتقي نيوكاسل مع توتنهام في الساعة 1:30 ظهراً على قناة beIN Sports HD 1.

برينتفورد vs شيفيلد يونايتد: يواجه برينتفورد شيفيلد يونايتد في الساعة 4 عصراً على قناة beIN Sports HD 2.

بيرنلي vs برايتون: يصطدم بيرنلي مع برايتون في الساعة 4 عصراً على قناة beIN SPORTS XTRA 1.

مانشستر سيتي vs لوتون تاون: يواجه مانشستر سيتي لوتون تاون في قمة مباريات اليوم، وذلك في الساعة 4 عصراً على قناة beIN Sports HD 1.

نوتينجهام فورست vs وولفرهامبتون: يلتقي نوتينجهام فورست مع وولفرهامبتون في الساعة 4 عصراً على قناة beIN SPORTS XTRA 2.

بورنموث vs مانشستر يونايتد: يختتم مانشستر يونايتد جولة اليوم بمباراة ضد بورنموث في الساعة 6:30 مساءً على قناة beIN Sports HD 2.

الدوري الإسباني:

أتلتيكو مدريد vs جيرونا: يواجه أتلتيكو مدريد جيرونا في الساعة 2 ظهراً على قناة beIN Sports HD 3.

رايو فاليكانو vs خيتافي: يلتقي رايو فاليكانو مع خيتافي في الساعة 4:15 عصراً على قناة beIN Sports HD 3.

ريال مايوركا vs ريال مدريد: يواجه ريال مايوركا حامل اللقب ريال مدريد في قمة مباريات الليجا اليوم، وذلك في الساعة 6:30 مساءً على قناة beIN Sports HD 1.

قادش vs برشلونة: يختتم برشلونة جولة اليوم بمباراة ضد قادش في الساعة 9 مساءً على قناة beIN Sports HD 1.

الدوري الإيطالي:

ليتشي vs إمبولي (3 عصراً، AD SPORTS Premium 1)

تورينو vs يوفنتوس (6 مساءً، AD SPORTS Premium 1)

بولونيا vs مونزا (8:45 مساءً، AD SPORTS Premium 1)

الدوري الألماني:

بايرن ميونخ vs كولن (3:30 عصراً، beIN Sports HD 5)

لايبزيج vs فولفسبورج (3:30 عصراً)

ماينز 05 vs هوفنهايم (3:30 عصراً)

بوروسيا مونشنجلادباخ vs بوروسيا دورتموند (3:30 عصراً، beIN Sports HD 6)

بوخوم vs هايدنهايم (3:30 عصراً)

شتوتجارت vs آينتراخت فرانكفورت (6:30 مساءً، beIN Sports HD 5).

الدوري الفرنسي:

ستراسبورج vs ستاد ريمس (5 مساءً، beIN Sports HD 4)

رين vs تولوز (9 مساءً، beIN Sports HD 4)