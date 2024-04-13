مواعيد مباريات اليوم السبت 13 أبريل والقنوات الناقلة

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  • 13 - 17
    أبريل - أبريل

    مسرحيات العيد.. الصندوق الأحمر

  • 13
    أبريل

    حفلات العيد.. فرقة ميامي

  • 13
    أبريل

    حفلات العيد.. مي فاروق ونواف الجبرتي

  • 14 - 18
    أبريل - أبريل

    مسرحيات العيد.. عرس الجن

  • 14 - 18
    أبريل - أبريل

    مسرحيات العيد.. الجار

  • 14
    أبريل

    حفلات العيد.. تامر عاشور

  • 21 - 24
    أبريل - أبريل

    المعرض الدولي للمنتجات التجارية

    DAYS
  • 23 - 25
    أبريل - أبريل

    إديوتك للشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2024

    DAYS
  • 23 - 25
    أبريل - أبريل

    ملتقى الطب التجميلي والمراكز العلاجية التجميلية وجراحات التجميل والحمية واللياقة

    DAYS
  • 24 - 25
    أبريل - أبريل

    الجودة في إدارة المتبرعين وخدمات نقل الدم

    12:00
  • 25
    أبريل

    المنتدى السعودي الأمريكي للرعاية الصحية

    12:00
  • 29 - 30
    أبريل - أبريل

    المؤتمر الدولي الخامس لعلوم الرياضة والنشاط البدني 2024

    8:AM -11:45PM
  • 29 - 1
    أبريل - مايو

    قمة الضيافة المستقبلية

    12:00
  • 29 - 2
    أبريل - نوفمبر

    بوليڤارد وورلد

    04:00 م - 12:00م
  • 30 - 2
    أبريل - مايو

    المعرض السعودي لصناعة الأغذية

    12:00
  • 30 - 2
    أبريل - مايو

    أوتوميكانيكا الرياض

    12:00
  • 30 - 6
    أبريل - مايو

    معرض ركن تكوين

    12:00
  • 30 - 2
    أبريل - مايو

    معرض تقديم تكنولوجيا الماكينات المعدات الصناعية

    12:00
  • 30 - 2
    أبريل - مايو

    المعرض السعودي الدولي لمستلزمات الإعاقة والتأهيل

    12:00
  • 2 - 9
    مايو - مايو

    مهرجان أفلام السعودية 2024

    8:AM -11:45PM
  • 3 - 5
    مايو - مايو

    مؤتمر المدينة المنورة للشريعة 2024

    8:AM -11:45PM
  • 6 - 19
    مايو - مايو

    مهرجان الورد الطائفي 2024

    8:AM -11:45PM
  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للخدمات اللوجستية الذكية 2024

    8:AM -11:45PM
  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتصنيع والخدمات اللوجستية الذكية

    12:00
  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للبلاستيك والصناعات البتروكيماوية والمعرض السعودي للطباعة والتغليف

    12:00
  • 7 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتسلية والتشويق

    12:00
  • 7 - 9
    مايو - مايو

    معرض الإضاءة والصوت

    12:00
  • 11 - 16
    مايو - مايو

    المستقبل الذكي

    12:00
  • 11 - 13
    مايو - مايو

    معرض الذكاء الاصطناعي

    12:00
  • 12 - 14
    مايو - مارس

    معرض الأخشاب

    12:00
  • 13 - 15
    مايو - مايو

    معرض الشرق الأوسط للدواجن 2024

    12:00
  • 13 - 15
    مايو - مايو

    ملتقى الابتكار التكنولوجي الصحي الثاني

    12:00
  • 13 - 15
    مايو - مايو

    مؤتمر الشرق الأوسط الدولي للمعدات الصناعية في قطاع الطاقة

    12:00
  • 13 - 18
    مايو - مايو

    ملتقى الجودة الدولي

    12:00
  • 14 - 17
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتطوير والتمليك العقاري

    12:00
  • 16 - 18
    مايو - مايو

    المعرض الدولي للتطوير والدعم التعليمي

    12:00
  • 20 - 24
    مايو - مايو

    معرض بينالي الدرعية للفن المعاصر 2024

    8:AM -11:45PM
  • 20 - 22
    مايو - مايو

    مؤتمر مستقبل الطيران

    12:00
  • 21 - 22
    مايو - مايو

    الملتقى العالمي للهيدروجين

    12:00
  • 21 - 23
    مايو - مايو

    معرض الأغذيه السعودي

    12:00
  • 23 - 25
    مايو - مايو

    جوانا الدولي للسيارات 4

    12:00
  • 26 - 28
    مايو - مايو

    المعرض الدولي للقطاع غير الربحي

    12:00
  • 28 - 29
    مايو - مايو

    منتدى مستقبل السياحة

    12:00
  • 30
    مايو

    اليوم العالمي للتصلب اللويحي المتعدد 2024

    8:AM -11:45PM
  • 4 - 7
    يونيو - يونيو

    المعرض الدولي السعودي للرياضة ومستلزماتها

    12:00
  • 25 - 27
    يونيو - يونيو

    معرض الخدمات اللوجستيه

    12:00
  • 10 - 11
    يوليو - يوليو

    المعرض الدولي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    ليرن

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي للأخشاب والمكائن

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    هدايـات القرآن في بناء الإنسـان

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    معرض الميـاه العالمي

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    البنية التحتية والمدن الذكية

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي لإنشاء المستشفيات

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض الســعودي لإدارة النفايـات

    Days
  • 26 - 29
    سبتمبر - سبتمبر

    طلة

    Days
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي للمرافق الرياضية والترفيهية 2024

    DAYS
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    معرض البناء الرياضي 2024

    DAYS
  • 10 - 11
    أكتوبر - أكتوبر

    القمة العالمية لقادة العقار 2024

    DAYS
  • 28 - 30
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي الدولي لمنتجات الحلال 2024

    DAYS
  • 31 - 3
    أكتوبر - نوفمبر

    معرض سعودي أوتو شو 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض البناء السعودي 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض سعودي إلينكس 2024

    DAYS
  • 20 - 21
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض لايف السعودية للسكك الحديدية والتنقل في السعودية 2024

    DAYS
  • 5 - 14
    ديسمبر - ديسمبر

    مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2024

    8:AM -12:45PM
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فريق التحرير

13 أبريل 2024

مواعيد مباريات اليوم السبت 13 أبريل والقنوات الناقلة

رياضة
مواعيد مباريات اليوم السبت 13 أبريل والقنوات الناقلة ريال مدريد

يشهد عالم كرة القدم اليوم السبت 13 أبريل 2024، صراعا مثيرا على مختلف الملاعب، حيث تقام العديد من المباريات الهامة في مختلف الدوريات الأوروبية.

الدوري الإنجليزي:

نيوكاسل يونايتد vs توتنهام هوتسبير: يلتقي نيوكاسل مع توتنهام في الساعة 1:30 ظهراً على قناة beIN Sports HD 1.
برينتفورد vs شيفيلد يونايتد: يواجه برينتفورد شيفيلد يونايتد في الساعة 4 عصراً على قناة beIN Sports HD 2.
بيرنلي vs برايتون: يصطدم بيرنلي مع برايتون في الساعة 4 عصراً على قناة beIN SPORTS XTRA 1.
مانشستر سيتي vs لوتون تاون: يواجه مانشستر سيتي لوتون تاون في قمة مباريات اليوم، وذلك في الساعة 4 عصراً على قناة beIN Sports HD 1.
نوتينجهام فورست vs وولفرهامبتون: يلتقي نوتينجهام فورست مع وولفرهامبتون في الساعة 4 عصراً على قناة beIN SPORTS XTRA 2.
بورنموث vs مانشستر يونايتد: يختتم مانشستر يونايتد جولة اليوم بمباراة ضد بورنموث في الساعة 6:30 مساءً على قناة beIN Sports HD 2.

الدوري الإسباني:

أتلتيكو مدريد vs جيرونا: يواجه أتلتيكو مدريد جيرونا في الساعة 2 ظهراً على قناة beIN Sports HD 3.
رايو فاليكانو vs خيتافي: يلتقي رايو فاليكانو مع خيتافي في الساعة 4:15 عصراً على قناة beIN Sports HD 3.
ريال مايوركا vs ريال مدريد: يواجه ريال مايوركا حامل اللقب ريال مدريد في قمة مباريات الليجا اليوم، وذلك في الساعة 6:30 مساءً على قناة beIN Sports HD 1.
قادش vs برشلونة: يختتم برشلونة جولة اليوم بمباراة ضد قادش في الساعة 9 مساءً على قناة beIN Sports HD 1.

الدوري الإيطالي:

ليتشي vs إمبولي (3 عصراً، AD SPORTS Premium 1)
تورينو vs يوفنتوس (6 مساءً، AD SPORTS Premium 1)
بولونيا vs مونزا (8:45 مساءً، AD SPORTS Premium 1)

الدوري الألماني:

بايرن ميونخ vs كولن (3:30 عصراً، beIN Sports HD 5)
لايبزيج vs فولفسبورج (3:30 عصراً)
ماينز 05 vs هوفنهايم (3:30 عصراً)
بوروسيا مونشنجلادباخ vs بوروسيا دورتموند (3:30 عصراً، beIN Sports HD 6)
بوخوم vs هايدنهايم (3:30 عصراً)
شتوتجارت vs آينتراخت فرانكفورت (6:30 مساءً، beIN Sports HD 5).

الدوري الفرنسي:

ستراسبورج vs ستاد ريمس (5 مساءً، beIN Sports HD 4)
رين vs تولوز (9 مساءً، beIN Sports HD 4)

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