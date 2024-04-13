زلزال بقوة 5.7 درجات يهز منطقة زيزانغ في الصين

ضرب زلزال بقوة 5.7 درجات منطقة زيزانغ الصينية، حسب ما أفاد به مركز الأبحاث الجيولوجية الألماني.

وقع الزلزال على عمق عشرة كيلومترات، دون تسجيل أي خسائر بشرية أو أضرار مادية حتى الآن.

وفقًا للمعلومات المتوفرة، لم تتلق السلطات أي تقارير عن إصابات أو أضرار جراء هذا الزلزال.

يذكر أن منطقة زيزانغ قد شهدت نشاطًا زلزاليًا سابقًا، وتعتبر مناطق الزلازل ظاهرة طبيعية شائعة في هذه المناطق.

الجدير بالذكر أن السلطات الصينية تتابع عن كثب أي تطورات محتملة في الوضع الزلزالي، وتتخذ الإجراءات اللازمة لحماية سلامة المواطنين والممتلكات.