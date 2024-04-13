دراسة جديدة: رمش العيون يلعب دورًا في تحسين الرؤية وحماية العين من الإجهاد

كشفت دراسة حديثة عن فائدة إضافية لعملية الرمش، وهي تحسين الرؤية وحماية العين من الإجهاد.

أجرى الدراسة فريق من الباحثين بقيادة الدكتور بن يانغ، عالم الأعصاب بجامعة روتشستر، حيث توصلوا إلى أن “عملية الرمش تزيد من قوة تحفيز الشبكية، مما يعزز الرؤية بشكل كبير.”

استخدم الباحثون تقنية تتبع العين عالية الدقة لقياس تأثير الرمش على رؤية 12 مشاركًا عرضت عليهم صورًا متباينة على شاشة. تم تتبع عين واحدة فقط لكل مشارك مع تسجيل شدة الضوء، نظرًا لأن كلا العينين ترمشان معًا.

أظهرت النتائج أن الرمش زاد من قوة إشارات الإدخال البصرية عن طريق تعديل شدة الضوء الساقط على شبكية العين.

يوضح الدكتور يانغ: “بدلاً من إضعاف المعالجة البصرية كما يُعتقد عادةً، فإن الرمش يعزز الحساسية.”

وإلى جانب تحسين الرؤية، وجد الباحثون أن الرمش يلعب دورًا هامًا في إعادة تنسيق المعلومات المرئية.

يُعد الرمش رد فعل طبيعي لحماية العين، حيث يساعد في ترطيب مقدمة العين، وحمايتها من الضوء الساطع والغبار وغيرها من العوامل الخارجية.

بشكل عام، يرمش الشخص العادي من 10 إلى 12 مرة في الدقيقة، مع فترات تتراوح بين 2 و 10 ثوانٍ بين كل رمشة.