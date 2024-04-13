حقيقة إغلاق منصة سناب شات بسبب الخسائر

ضجّة واسعة أثارها خبراء تقنية بعدما روّجوا لأنباء حول إغلاق منصة “سناب شات” في الولايات المتحدة وأوروبا قريبا.

تضمّنت هذه الأنباء ادعاءات بأن المنصة تواجه مشكلات مالية، أو أنها تواجه ضغوطًا من الحكومات لتنظيم محتواها.

ولم تعلن شركة “سناب شات” عن أي خطط لإغلاق المنصة في أي من هذه المناطق، ولا تزال المنصة تعمل بشكل طبيعي، ولا توجد أي مؤشرات على أنها تواجه أي مشكلات خطيرة.

شركة خليجية تشتري سناب شات؟

بداية القصة كانت من خلال فيديو توقعي نشر في 10 أبريل، لماجد رشدي مستشار التسويق، حيث توقع إغلاق الشركة، قائلا: “خروج سناب شات من السوق مسألة وقت.. الشركة تواجه خسارة كبيرة في الأرباح، في أمريكا بلد سناب شات لا يستخدم، وسمعته سيئة في أوروبا، منطقة الخليج فقط هي التي تستخدمه بقوة”.

وأضاف في مقطع فيديو متداول: “أتوقع إيقافه أو بيعه لشركة ثانية، وممكن تكون شركة خليجية.. ما أستبعد هذا الأمر ولن أكون مصدوما”.

خبر صادم

وقال “سالم خبير تقني”، ناشر محتوى تقني ومهتم بالأخبار التقنية، إن إغلاق سناب شات بشكل نهائي أصبح قريبا.

وأضاف في مقطع فيديو: “خبر محزن قد يكون صادم للجميع، قد يتم إغلاق سناب شات بشكل نهائي في أوروبا وأمريكا”.

وأضاف:”تتبقي سنة أو سنتين تقريبًا وبيتن إغلاق سناب شات نهائيًا بسبب الخسائر التي يتلقاها”.

منافسة إنستغرام وتيك توك

وتتنافس سناب شات مع العديد من المنصات الأخرى، مثل إنستغرام وتيك توك، مما قد يكون قد أدى إلى انتشار بعض الشائعات حول قدرة سناب شات على البقاء في السوق.

“سناب شات” منصة تواصل اجتماعي مشهورة تتيح للمستخدمين مشاركة الصور ومقاطع الفيديو التي تختفي بعد وقت محدد. تأسست المنصة عام 2011، وحظيت بشعبية كبيرة بين الشباب على وجه الخصوص.

خسائر وتسريح موظفين

وفي فبراير 2024، تراجع أسهم شركة “سناب” بشكل حاد وبنسبة 35% في التعاملات، بعد أن سجلت الشركة إيرادات بأقل من المتوقع، في واحد من أكثر التراجعات حدة لسهم الشركة.

وتكافح الشركة المالكة لتطبيق الرسائل الشهير، بهدف إنعاش سوق الإعلانات لديها، والذي يعاني منذ عام 2022، بعكس شركات أخرى مثل “ميتا بلاتفورمز”.

وأعلنت الشركة عن إيرادات بلغت 1.36 مليار دولار خلال الربع المنتهي في ديسمبر الماضي، أي أقل بقليل من 1.38 مليار دولار توقعها المحللون.

وتمثل النتائج الربع السادس على التوالي الذي تشهد فيه الشركة نموًا برقم واحد أو انخفاضًا في المبيعات.

وتوقعت شركة سناب أن يكتسب نموها زخما في الربع الأول من العام الجاري ولكن ليس بالسرعة التي توقعها المحللون.