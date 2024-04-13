نجوى كرم تُسجل تعاونًا مُميزًا مع بدر بن عبدالمحسن في أغنية “لو سألوا حبيبي”

أطلقت الفنانة اللبنانية نجوى كرم أغنية جديدة بعنوان “لو سألوا حبيبي” من كلمات الأمير بدر بن عبدالمحسن وألحان الموسيقار الدكتور طلال.

وتعتبر هذه الأغنية ثمرة أول تعاون بين نجوى كرم والأمير بدر والدكتور طلال.

وقد حققت الأغنية نجاحًا كبيرًا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تصدرت التريند في العديد من الدول العربية، مثل السعودية ولبنان والمغرب والأردن.

وتميزت الأغنية بلونها الغنائي والموسيقي الجديد، والذي يعتبر نقلة نوعية في مسيرة نجوى كرم الفنية.

وعبّرت نجوى كرم عن سعادتها بهذا العمل، ونشرت عبر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي: “أغنية (لو سألوا حبيبي) هي ثمرة تعاملي الأوّل مع الموسيقار الدكتور طلال وسموّ الأمير بدر بن عبدالمحسن.. بتمنّى تعجبكن”.

تميز الفيديو كليب للأغنية بإطلالات نجوى كرم المُبهرة، حيث ظهرت بثلاث إطلالات مختلفة، تميز كل واحد منها عن الآخر في جماله.

حقق الفيديو كليب نسبة عالية من المشاهدات على القناة الرسمية لشركة روتانا للإنتاج الفني.