مفاجأة الهلال لجماهيره بسبب خيسوس

كشفت تقارير صحفية أن إدارة نادي الهلال توصلت لاتفاق مع البرتغالي خورخي جيسوس المدير الفنى للفريق لتجديد عقده.

وتوج فريق الهلال بلقب كأس السوبر السعودي للمرة الرابعة فى تاريخه، بعدما تغلب على الاتحاد بأربعة أهداف مقابل هدف في كلاسيكو السعودية الذى جمع بينهما على ملعب استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة بدولة الإمارات في مباراة نهائي كأس السوبر السعودي 2024.

وقالت صحيفة “الرياضية” ، إن الهلال بعد نهاية الموسم الجاري مباشرة سيجدد عقد جيسوس مدربًا للفريق، والذى يعيش معه أوقاتًا سعيدة بسلسلة انتصارات متتالية تاريخية على مستوى العالم، إضافة إلى الوصول لنصف نهائي آسيا وكأس الملك والاقتراب من تحقيق لقب الدوري السعودي خلال نسخته الجارية.

وأضافت الصحيفة، أن إدارة الهلال بدأت التحضير للموسم المقبل الذي سيشارك فيه الهلال بكأس العالم للأندية من خلال تحديد الفرق التي سيواجهها تجريبيًّا، إضافة إلى معسكر الأزرق التحضيري وعدد المباريات التي سيخوضها.