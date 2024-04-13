حمل المسكنات ومضادات الهستامين يعرضك للسجن في بعض الدول

حذر المستثمر والناشط في مجال السفر والسياحة، وليد الغامدي، من حظر دخول بعض الدول للمسكنات ومضادات الهستامين، مؤكداً على أن عقوبة حملها على متن الطائرة قد تصل إلى السجن لمدة ستة أشهر.

وخلال مداخلة له على قناة الإخبارية، أوضح الغامدي أن هذه الدول تفرض قيودًا صارمة على دخول بعض الأدوية، بهدف مكافحة الإتجار بالمخدرات والسيطرة على المواد المؤثرة على العقل.

ونصح الغامدي المسافرين بالتأكد من قوانين دخول الأدوية في الدول التي يخططون لزيارتها قبل السفر، وذلك من خلال استشارة سفارة تلك الدول أو مراجعة موقعها الإلكتروني.

وأكد الغامدي على ضرورة احترام قواعد شركات الطيران مثل عدم حمل الأسلحة، وعدم تضمين البطاريات المتنقلة في حقائب الشحن، وعدم حمل السوائل بكميات تزيد عن 100 مل، وعدم حمل الأطعمة غير المغلفة أو منتهية الصلاحية.