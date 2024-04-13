نجم لاتسيو على أبواب الدوري السعودي

كشفت بعض التقارير الصحفية عن اقتراب أحد نجوم فريق لاتسيو من الانتقال للدوري السعودي في الموسم المقبيل.

وزادت التكهنات حول مستقبل ألبرتو بعدما قرر الرحيل عن الفريق الإيطالي بنهاية الموسم الحالي.

ومن المفترض أن ينتهي عقد المخضرم صاحب 31 عاما مع لاتسيو في 2027.

وقال البرتو، عقب نهاية مباراة فريقه ضد سالرنيتانا في الدوري الإيطالي: “لا أريد أي يورو آخر من لاتسيو”.

وأضاف: “الأسابيع الماضية كانت قاسية بالنسبة لي، لا أعرف ما هو المشروع المستقبلي للنادي، لكن يمكنني التأكيد أنني لن أكون ضمن هذا المشروع في الموسم المقبل”.

وتابع: “طلبت من النادي إنهاء التعاقد بالفعل، أعتقد أنها الخطوة الوحيدة الصائبة الآن، هذا النادي منحني الكثير لكن حان وقت الرحيل وترك مكاني لآخرين”.

وكانت عدة تقارير قد أكدت وجود مفاوضات بين الإسباني لويس ألبرتو لاعب وسط لاتسيو، وبعض الأندية السعودية في مقدمتها النصر والهلال.